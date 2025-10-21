En la siesta del 26 de diciembre del año pasado, en una vivienda de Chimbas, Salinas intentó asesinar a su expareja y madre de sus hijos. El violento episodio terminó con la mujer gravemente herida, aunque logró sobrevivir gracias a la rápida intervención de los vecinos que alertaron al 911.

Según la investigación, el ataque comenzó cuando Salinas le arrojó a la víctima un vaso lleno de vidrios, que impactó en su rostro. Luego la agredió con un cuchillo tipo tramontina, provocándole varias heridas, y la sacó malherida a la vereda mientras le gritaba insultos y amenazas de muerte.

En medio del ataque, el agresor ingresó nuevamente a la vivienda y le dijo a su hija mayor que “maté a tu madre”, una declaración que resultó clave durante el juicio, según señalaron fuentes judiciales.

Tras ser detenido, Salinas fue imputado por tentativa de femicidio con agravantes. Finalmente, este martes fue condenado a 10 años de prisión efectiva en el Penal de Chimbas, luego de admitir su responsabilidad ante el juez de Garantías, Maximiliano Barbera.

La sentencia cerró un caso que conmocionó al barrio, donde los vecinos fueron testigos del violento episodio que casi termina en tragedia.