Cuatro hombres fueron condenados a prisión efectiva por el violento robo a un jubilado en Albardón, ocurrido a principios de febrero. La Justicia les impuso penas de hasta seis años de cárcel, luego de que admitieran su responsabilidad en el asalto que dejó a la víctima, José Pinto, con heridas tan graves que aún permanece internado.

Los condenados son Leandro Gabriel Rubiño, Cristian Muñoz, Alejandro Páez y Claudio Burli. Para evitar un juicio extenso, aceptaron someterse a un juicio abreviado en el que reconocieron su participación en el hecho. La sentencia fue dictada tras seis meses de investigación.

Cristian Muñoz recibió la pena más alta: tres años por este delito que se unificaron con una condena anterior, por lo que deberá cumplir un total de seis años en prisión. Rubiño, Páez y Burli también fueron condenados a tres años de cárcel cada uno. Todos ya están alojados en el Servicio Penitenciario Provincial.

El expediente judicial reveló que los acusados ingresaron a la casa de Pinto, lo golpearon salvajemente y le robaron una importante suma de dinero. Aunque el foco del proceso estuvo puesto en la responsabilidad penal de los acusados, el estado de salud de la víctima también fue tenido en cuenta como agravante.

Durante la investigación, fue clave el testimonio de uno de los condenados, que confesó el ataque a un familiar poco después del hecho. También sumó peso el reconocimiento que hizo Pinto antes de que su estado de salud se agravara. Estos elementos permitieron cerrar el caso sin necesidad de llegar a un juicio oral.

A causa de las secuelas del ataque, Pinto no pudo presentarse al juicio ni participar del proceso. Continúa internado en el Hospital de Albardón, con cuidados médicos permanentes.