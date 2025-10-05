Tras varias semanas de debate judicial, el reconocido topógrafo sanjuanino Miguel Alejandro Deiana fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión efectiva por abuso sexual contra dos de sus exparejas y lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género contra una tercera.

El veredicto fue dictado este viernes por el juez Pablo León, tras un juicio que generó fuerte conmoción pública debido a la exposición mediática del acusado y las graves acusaciones en su contra.

El proceso judicial comenzó a mediados de septiembre, pero los medios no pudieron cubrir las audiencias debido a una decisión judicial que buscó proteger la intimidad de las víctimas, quienes además declararon como testigos.

Durante la investigación, Deiana mantuvo una intensa campaña en redes sociales y en entrevistas públicas para defender su inocencia. Acusó a sus exparejas de “mentir” y de “conspirar” en su contra, y las expuso públicamente mientras el caso avanzaba.

Los fiscales Claudia Ruiz Carignano y Roberto Ginsberg, de la UFI CAVIG, representaron al Ministerio Público Fiscal, mientras que la defensa estuvo a cargo del abogado Marcelo Sandez.

LAS DENUNCIAS

El caso salió a la luz en agosto de 2023, cuando la última pareja de Deiana, de 24 años, lo denunció en la UFI CAVIG. La joven relató episodios de violencia y abuso que derivaron en medidas de protección inmediatas.

Poco después, otra mujer se presentó ante la Justicia y denunció al topógrafo por abuso sexual y lesiones ocurridas en 2022. Aunque las lesiones prescribieron por el paso del tiempo, los hechos de abuso sexual continuaron bajo investigación.

Con el correr de los meses, se sumó una tercera denuncia, presentada por una expareja con la que Deiana había mantenido una relación prolongada. Esta mujer también relató agresiones físicas y abusos.

Una de las denunciantes se constituyó como querellante para impulsar el proceso judicial. En tanto, otra de las víctimas falleció mientras la causa seguía en etapa de investigación. Pese a ello, la jueza que instruyó el caso rechazó el pedido de la defensa de extinguir la acción penal.

La fiscalía presentó pruebas contundentes, entre ellas fotos, audios y chats aportados por las denunciantes, que resultaron determinantes para sostener la acusación.

Tras varios días de debate, el juez León declaró a Miguel Deiana culpable de los delitos de abuso sexual y lesiones leves agravadas por el vínculo y le impuso una condena de 8 años y 6 meses de prisión efectiva.