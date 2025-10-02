Un hombre fue condenado a 9 años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la guarda y la convivencia con la víctima, una niña de 11 años. La sentencia fue dictada por mayoría del tribunal, ya que una de las juezas no coincidió con la calificación legal.

El Tribunal Colegiado estuvo integrado por las juezas Mónica Lucero (presidenta), Mabel Moya y Gloria Verónica Chicón. La acusación estuvo a cargo de la fiscal Valentina Bucciarelli, de la UFI ANIVI, mientras que la defensa fue ejercida por el abogado Fernando Bueno de la Cruz.

Los hechos ocurrieron cuando la menor tenía entre 10 y 11 años. Según se probó en el juicio, el condenado aprovechaba los momentos en que su pareja salía a trabajar para cometer los abusos en el domicilio familiar. Los relatos de la víctima en Cámara Gesell fueron fundamentales para sostener la acusación, ya que aportaron detalles de los ultrajes sufridos, los cuales se repitieron a lo largo del tiempo.

Si bien el fallo aún no está firme, el tribunal dispuso que el hombre permanezca con prisión preventiva y cumpla la condena en el Servicio Penitenciario Provincial, mientras se tramitan las eventuales apelaciones.