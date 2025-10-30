Condenaron a tres tíos de Emir Barboza por posar con armas en redes sociales

Este jueves en horas del mediodía se conoció que la Fiscalía y la defensa de tres tíos de Emir Barboza llegaron a un acuerdo y que aceptarán una condena por la causa de amenazas e instigación al delito. Dos de los tres familiares habían sido detenidos en una serie de allanamientos en inmediaciones del barrio Valle Grande, mientras que el tercero se entregó voluntariamente.

Si bien no se pudo comprobar si fueron los autores de las pintadas en la casa de uno de los Carrizo, los cuales están detenidos como sospechosos por el crimen del niño, se comprobó que tenían fotos en sus redes sociales, precisamente Facebook, en las cuales posaban con armas de fuego.

Los tíos de Emir Barboza aceptarán una pena de seis meses en suspenso, es decir, no deberán cumplirla en el Servicio Penitenciario Provincial. Los nombres de los tres sujetos imputados son: Boris Lautaro Barboza, de 21 años y quien vive de “changas”, según relató él mismo. La segunda implicada es Guadalupe Lujan Barboza, quien fue detenida en los allanamientos realizado en el Valle Grande. Días atrás, la joven habló con Canal 13 y dijo en su momento que “Es mentira que hemos estado amenazando y diciendo que vamos a hacerles cosas a ellos. Nosotros en ningún momento hemos amenazando a alguien, que dejen de hablar pelo***. Son todas mentiras”.

Por último, el tercer acusado es Agustín Barboza, quien se encuentra en la foto de campera marrón, es el que se entregó a la Justicia.