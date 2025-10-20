El reconocido contador sanjuanino Roberto Agustín Garcés, de 67 años, fue condenado a dos años de prisión condicional luego de haber amenazado con un arma de fuego a dos de sus vecinos en el departamento Chimbas. El hecho ocurrió el pasado 5 de octubre y este lunes 20 de octubre iba a comenzar el juicio en su contra. Sin embargo, antes del inicio del debate, las partes llegaron a un acuerdo de juicio abreviado, el cual fue homologado por el juez de Flagrancia.

Durante la audiencia, el fiscal Fernando Bonomo y los defensores Fernando Castro y Rodrigo Aguirre comunicaron al magistrado que habían arribado a un entendimiento. Tras la lectura de los hechos, las pruebas y los términos del acuerdo, el juez resolvió condenar a Garcés por ser autor responsable del delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación ilegítima de arma de fuego de uso civil.

Según la investigación de la fiscalía, todo comenzó cuando Garcés se encontraba limpiando una acequia sobre calle Benavídez al 4000 Este, frente a la vivienda de O.L., una de las víctimas. El contador depositaba los desechos extraídos en la vereda del vecino, quien le pidió que no dejara la basura allí y que moviera su camioneta, ya que obstruía la salida de su casa.

La discusión se tornó violenta. Primero, Garcés amenazó a O.L. con un rastrillo, y luego extrajo de entre sus ropas una pistola Bersa calibre 22, apuntándole y diciéndole: “Te voy a matar”.

En ese momento había menores presentes: el hijo de O.L., de 16 años, y una vecina de 12, quien corrió asustada a pedir ayuda a sus familiares. Entre ellos se encontraba C.R., el segundo damnificado.

C.R., indignado por lo sucedido, se dirigió al lugar y recriminó a Garcés por haber sacado un arma frente a menores. Lejos de calmarse, el contador volvió a apuntarlo y le repitió la misma amenaza: “Te voy a matar”.

Ambos forcejearon hasta que C.R. logró reducirlo. En ese momento intervino O.L., quien le quitó el arma a Garcés y la guardó en su casa. Luego, el agresor le pidió que se la devolviera, pero al regresar al domicilio se encontraron con la presencia de la policía, que había sido alertada por los vecinos.

Finalmente, una de las víctimas entregó el arma a los efectivos y Garcés fue aprehendido en el lugar, quedando a disposición de la UFI de Flagrancia. Con el acuerdo judicial alcanzado, el contador deberá cumplir su condena en libertad condicional, aunque bajo las restricciones impuestas por la Justicia.