Este martes le llegó la condena a un hombre por amenazar a su pareja y a sus hijos. El hecho se produjo en Rawson donde hizo vivir un calvario a su familia. Desde la Justicia señalaron que en el Juicio abreviado llegaron a un acuerdo, por lo que pasará los próximos 6 meses en el penal de Chimbas.

Según adelantaron, el episodio sucedió el septiembre de 2024 cuando la mamá llevaba a la escuela a los tres niños que tiene con el sujeto. Allí fue donde él los interceptó y los amenazó de muerte.

“Te voy a matar porque no me dejás ver a los niños” comentó. "Te voy a prender fuego la casa, no vas a vivir tranquila, te voy a sacar a los niños hasta de la escuela y los voy a prender fuego todos juntos", fue lo que le dijo a la víctima.

Sumado a ello, agarró a uno de sus hijos de la campera y quiso llevárselo en la bicicleta. A pesar de ello, el menor escapó junto a su madre. Luego la mujer fue a radicar la denuncia en el CAVIG, es así como el hombre comenzó a ser investigado.