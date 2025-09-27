Dos empresarios sanjuaninos denunciaron haber sido víctimas de chantaje por parte de una joven de 26 años. De acuerdo con lo que se pudo conocer, durante meses les exigió dinero a cambio de no revelar sus vínculos íntimos con ellos. Tras las denuncias, la muchacha —de apellido Velázquez— fue detenida y este viernes condenada a tres años de prisión en suspenso, por lo que evitó ir al Penal de Chimbas. Además, se le prohibió acercarse o comunicarse con las víctimas.

El caso se mantuvo en estricto hermetismo. A pedido del ayudante fiscal Pablo Ferrer, el juez de Garantías Mariano Carrera ordenó que la audiencia se realizara a puertas cerradas. Así, se firmó un juicio abreviado entre la fiscalía y el abogado defensor, Matías Díaz López, que permitió llegar a la condena.

Según fuentes judiciales, el delito que se le imputó a la joven fue chantaje, una modalidad de la extorsión. La situación se originó a partir de las relaciones extramatrimoniales que los empresarios mantuvieron con la acusada. De acuerdo a trascendidos, el vínculo se deterioró por conflictos personales y presuntos maltratos, lo que habría motivado a la mujer a iniciar los pedidos de dinero bajo amenaza de revelar los encuentros a las esposas y familiares de los hombres.

Las fuentes confirmaron que la joven logró recibir importantes sumas, aunque continuó con las exigencias, lo que finalmente llevó a los empresarios a denunciarla en la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. La mujer fue detenida el jueves pasado en su domicilio en Pocito y trasladada al día siguiente a Tribunales para la audiencia de condena.

En Tribunales indicaron que el hermetismo de la causa obedeció a la supuesta presencia de menores, aunque una fuente cercana aseguró que no hubo participación de chicos y que el chantaje fue dirigido exclusivamente a los empresarios.