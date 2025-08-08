Una sanjuanina fue condenada a 2 años de prisión condicional, tras admitir que tenía en su poder un arma de guerra. El fallo se dictó este miércoles, luego de que la acusada reconociera ante la Justicia que el revólver calibre .38 largo que tenía en su poder no contaba con la debida autorización.

Todo comenzó el pasado 7 de marzo de 2025, cuando las autoridades realizaron un allanamiento en una vivienda del barrio Costa Canal 1. En esta casa, donde residen Guzmán Eduardo Darío y Giuliana Jael Pasten Guzmán, se halló el arma en condiciones de uso, según peritajes de la División Criminalística.

Cuando las autoridades le tomaron su declaración, la mujer reconoció voluntariamente que el revólver le pertenecía. Por este motivo, la fiscal del caso, la Dra. Daniela Pringles, solicitó la audiencia de juicio abreviado, ya que se había admitido la comisión del delito de tenencia ilegítima de arma de fuego.

De esta forma, el juez de Garantías, Eugenio Barbera, resolvió condenar a la mujer a 2 años de prisión condicional, lo que quiere decir que no irá a la cárcel. También deberá abonar las costas del proceso.