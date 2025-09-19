Este viernes, en Tribunales, condenaron a uno de los policías acusados de propinarle una golpiza a un hombre que se encontraba dormido en su auto en la vía pública. El fiscal de la causa, Nicolás Schiattino, informó que durante el juicio por los hechos ocurridos el 20 de abril de 2024 en Angaco, se absolvieron a dos de los policías y condenaron a un año a Duran Gómez por lesiones agravadas en calidad de funcionario público.

“El Ministerio Público Fiscal tenía la certeza de la comisión de los delitos, pero al parecer quedaron algunas dudas en el juez de juicio, por lo que absolvió al imputado Riveros por el beneficio de la duda y a la oficial ayudante Pantano”, explicó Nicolás Schiattino.

En cambio, Duran, otro de los policías imputados, fue condenado en el día de la fecha por lesiones agravadas por la calidad de funcionario público. Según el fiscal, “la actividad de los policías no era la misma: Riveros, según lo manifestado por la víctima, lo tomó por los brazos y lo tiró al piso, mientras que Duran le propinó golpes de puños y patadas en la cara”.

El fiscal agregó que aún se deben conocer los fundamentos del juez para determinar las diferencias con la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal y señaló que, de ser necesario, impugnarán la resolución: “Tenemos que esperar los fundamentos del juez en caso de haber diferencias con nuestra teoría del caso, como así también los fundamentos en los que se resolvió el caso; impugnaremos si corresponde”.

El hecho ocurrió el 20 de abril de 2024, cuando la víctima, tras un asado y habiendo consumido alcohol, se detuvo en la banquina de la calle Nacional antes de Velázquez, en Angaco. Un llamado al 911 alertó sobre un auto al costado de la ruta, y allí se presentó el personal policial involucrado.

Según Schiattino, “el estado actual de la víctima es bueno, si bien quedaron cicatrices físicas y psicológicas; el mismo prestó declaración sobre la actividad delictiva de los policías”.