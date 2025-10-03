Este viernes 3 de octubre se conoció la sentencia hacia Maximiliano Babsía, el médico que atendió y operó a Julieta Viñales, una joven de 19 años que acudió al hospital a realizarse una operación de amígdalas y falleció producto de la perforación de la arteria carótida. Cinco años después del hecho, la Justicia condenó a Babsía a cumplir la pena de dos años y seis meses de prisión condicional, es decir, sin cárcel y seis años de inhabilitación para ejercer la medicina.

La audiencia comenzó a las 10 horas y , tras poco más de dos horas, el juez Ricardo Moine dio a conocer el veredicto de la sentencia. En la sala, se encontraba el médico Babsía, junto a su abogado Fernando Castro, como así también los padres y el hermano de Julieta Viñales, quienes rompieron en llanto al escuchar la sentencia.

Posterior a ello, la madre de Julieta, Cyntia Aboal, se mostró muy descontenta por la decisión tomada y trató de homicida al Babsía.

Cabe recordar que, en los alegatos, Fiscalía pidió tres años de prisión condicional y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina para Babsía. Luego, la querella propuso una condena de cinco años de prisión efectiva e inhabilitación de por vida de ejercer la medicina. Por parte de la defensa, se pidió la absolución del médico.

