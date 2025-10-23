En horas de la mañana de este jueves 23 de octubre, se llevó a cabo la audiencia que definió la condena hacia el joven de 26 años de apellido Buffagni, quien fue denunciado por abusar sexualmente de una adolescente de 14 años en su clínica donde se desempeña como kinesiólogo.

En el juicio oral, tanto la defensa del joven como el Ministerio Público Fiscal llegaron al acuerdo de condenarlo a cumplir tres años de prisión condicional, es decir, no tendrá paso por el Servicio Penitenciario Provincial.

Buffagni admitió su responsabilidad por los cargos que se le imputaban y rechazó la opción de elevar el caso a juicio ordinario, por lo que aceptó la condena de prisión condicional que se acordó. El juez homologó el acuerdo y condenó al kinesiólogo a la pena de tres años de prisión condicional, es decir, sin cárcel, por el delito de abuso sexual simple en perjuicio de la adolescente de 14 años.