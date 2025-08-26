El Tribunal de Impugnación ratificó la condena de tres años de prisión en suspenso contra el suboficial escribiente de la Policía Federal, Juan Ramón Aballay (51), por un violento episodio ocurrido en Chimbas. El uniformado fue declarado culpable de haber encañonado con su arma reglamentaria a dos niñas de 13 y 8 años, a quienes obligó a recorrer la casa en busca de su padre, un mecánico.

El hecho se produjo la noche del 11 de agosto del año pasado, cuando Aballay irrumpió primero en una vivienda equivocada y luego, de una patada, ingresó a la casa del hombre al que buscaba. Allí amenazó a las menores, llegando a colocarle el arma en las costillas y en la cabeza a la mayor, mientras una tercera hermana, de 5 años, alcanzó a esconderse.

El policía pretendía ubicar al mecánico porque le había transferido al menos $270.000, convencido de que le vendería dólares a precio preferencial. Sin embargo, todo se trataba de una estafa: delincuentes habían hackeado el teléfono del hombre.

Durante el juicio, la fiscal coordinadora Daniela Pringles sostuvo que se probaron dos hechos de violación de domicilio y dos amenazas agravadas por el uso de arma de fuego. El juez Eduardo Raed sólo descartó las amenazas contra el vecino de la primera vivienda, pero confirmó el resto de la acusación.

La defensa, a cargo de Claudio Vera, pidió revisar la sentencia alegando que Aballay no ingresó de manera ilegal, que se identificó como policía y que nunca encañonó a las menores. Sin embargo, los testimonios de las niñas fueron contundentes y describieron el accionar del uniformado como furioso y descontrolado al darse cuenta de que había sido engañado. Esa versión fue respaldada por los fiscales Ignacio Achem y Fabrizio Médici, quienes sostuvieron la acusación hasta lograr que la condena quedara firme.