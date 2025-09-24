Con el paso de las horas se van conociendo más datos del incendio que, en la madrugada del martes, destruyó una vivienda precaria en el asentamiento Callejón Ruperto Martínez. Todo indica que este hecho que se cobró la vida de una niña de 7 años, tendría un origen accidental.

De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, los peritajes de Bomberos prácticamente descartaron que se haya tratado de un hecho intencional. La hipótesis más firme indica que el fuego se desató por una vela encendida que la madre utilizaba para alumbrarse, debido a que la casa no contaba con suministro eléctrico.

La autopsia confirmó que la pequeña murió a causa de las graves quemaduras sufridas, y no por intoxicación, ya que no logró salir a tiempo del inmueble.

En un principio los investigadores, a cargo del fiscal Sebastián Gómez y el ayudante fiscal Adrián Elizondo, de la UFI de Delitos Especiales, no habían descartado la posibilidad de un atentado. Esto se debe a que la madre de la víctima, Danisa Aveiro, había quedado imputada en la Justicia Federal por integrar una banda narco vinculada a su pareja, Cristian Latorre, actualmente preso en el Penal de Chimbas.

Sin embargo, las pericias técnicas orientan el caso hacia un trágico accidente doméstico y no hacia un ataque vinculado con esa causa judicial.