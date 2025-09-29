Este lunes 29 de septiembre se llevó a cabo la audiencia de control de detención y formalización de la causa por el siniestro vial que, el pasado viernes, se cobró la vida de un motociclista en Chimbas.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Maradona y Formosa, donde una moto fue embestida por un Fiat Siena conducido por un hombre de apellido Navarro. Como consecuencia del impacto, el motociclista —un hombre mayor de edad— perdió la vida en el lugar.

El fiscal Francisco Nicolía, a cargo de la investigación, indicó en Canal 13 que: “Se llevó a cabo la audiencia de control de detención y se declaró la legalidad de la misma. Asimismo, se abrió la investigación contra el señor Navarro, conductor del Fiat Siena”.

El fiscal explicó que la investigación tendrá un plazo de ocho meses y que, si bien se ordenó la libertad del imputado, se le impusieron medidas coercitivas para garantizar el avance de la causa: “Se dispusieron medidas restrictivas a fin de evitar que entorpezca la investigación y que la misma pueda profundizarse”.

Según las pericias iniciales, el siniestro se habría producido por el incumplimiento de la prioridad de paso. “Existía un cartel de ‘Pare’ sobre calle Mendoza; eso fue corroborado en el lugar y consideramos que fue la infracción de tránsito que motivó el accidente”, explicó Nicolía.

Además, el fiscal señaló que el motociclista circulaba sin casco, lo que agravó las consecuencias del impacto: “Quedó corroborado que no llevaba casco. No se encontró en el lugar del hecho y un testigo, que venía detrás del Fiat Siena, confirmó esa versión”.

Sobre las condiciones del conductor del auto, Nicolía indicó: “El imputado no tiene antecedentes penales y el test de alcoholemia dio negativo. Tanto el seguro como el carné de conducir estaban en regla”.

El fiscal precisó que la víctima tenía la prioridad de paso, pero que ambos vehículos circulaban a velocidad considerable. Por ello aludió: “El motociclista venía por la derecha y tenía la prioridad. Lamentablemente, ambos se desplazaban a una velocidad importante, lo que contribuyó a la magnitud del siniestro”.

El impacto fue tan violento que el cuerpo del motociclista quedó tendido en una acequia y parte de su vestimenta, como una zapatilla, fue hallada a varios metros del lugar, cerca de una fábrica de la zona. La causa quedó caratulada como homicidio culposo y la investigación continuará durante los próximos ocho meses, mientras la Justicia define la responsabilidad penal del conductor del automóvil.