La Justicia sanjuanina transitó horas claves en el marco de una causa que conmocionó a la provincia: el hallazgo del cuerpo sin vida de un bebé recién nacido en un canal del departamento Caucete. La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, conducida por el fiscal Francisco Micheltorena, quien confirmó que el niño había nacido con signos vitales y vivió al menos 15 minutos.

“Podemos confirmar que el bebé tuvo más de 15 minutos de vida”, expresó el fiscal en base a los resultados preliminares de la autopsia realizada por el cuerpo forense del Ministerio Público Fiscal.

Desde el momento en que se conoció el hecho, las autoridades comenzaron con un extenso trabajo de campo y análisis de datos. El fiscal explicó que se manejaban varias líneas de investigación y que la recolección de información era amplia y compleja.

“Es un trabajo de investigación muy amplio, dificultoso, porque tiene varias hipótesis. En este momento estamos trabajando en el lugar, inspeccionando datos que aportaron algunos vecinos y también informes de hospitales”, detalló Micheltorena en diálogo con el medio El Bastón.

El funcionario judicial indicó que una de las principales sospechas es que el parto no fue asistido únicamente por la madre. “Entendemos que el trabajo de parto no lo pudo materializar ella sola, debe haber tenido algún tipo de asistencia”, sostuvo, aunque evitó confirmar si se encontraba identificada alguna persona en particular.

Mientras avanza la pesquisa, la Fiscalía trabaja en conjunto con la Policía de San Juan en el análisis de cámaras de seguridad, el relevamiento en zonas aledañas y la búsqueda de datos en hospitales, farmacias, centros de salud y otras instituciones. El objetivo es detectar posibles coincidencias con mujeres que hayan cursado un embarazo reciente.

“Centralizamos la información que extraemos de hospitales que se puedan vincular con este hecho específico. Esa información es analizada y procesada para ver si se puede fundar y sostener un pedido de allanamiento o detención. Nosotros resolvemos con evidencias”, afirmó el fiscal.

Micheltorena también reveló que se tomaron en cuenta datos aportados por vecinos que incluyeron situaciones relacionadas con violencia de género. “Algunas de las situaciones que ingresaron son de discusiones donde había de por medio mujeres embarazadas, y queremos ver si pudieron o no ser obligadas a cometer el hecho”, señaló.

Finalmente, el fiscal remarcó que, en caso de identificar a la mujer que dio a luz, será clave escuchar su testimonio. “Lamentablemente, es un hecho grave, y en el caso de dar con la autora, es importante escucharla para evaluar y ponderar las situaciones correspondientes”, concluyó.

Según lo que informó el periodista de Caucete, Ariel Rodríguez, por la mañana de este miércoles a Canal 13 San Juan las autoridades realizaron rastrillajes en los alrededores. Las acciones de los agentes se centraron en el barrio San Juan III Y Guayama precisamente, donde están revisando casa por casa.