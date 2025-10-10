La crisis económica y la pérdida del poder adquisitivo comienzan a reflejarse con fuerza en los tribunales sanjuaninos. Según datos oficiales de la Justicia de Paz, entre enero y septiembre de 2025 se registraron 2.193 juicios ejecutivos, lo que representa un aumento del 54,4% respecto al mismo período del año pasado, cuando se habían iniciado 1.420.

Estos juicios ejecutivos son procedimientos judiciales rápidos que permiten a una persona o entidad financiera cobrar una deuda respaldada por un documento (pagaré, cheque, contrato o factura). Se trata de una herramienta legal que suele ser utilizada por bancos, financieras o particulares para recuperar sumas de dinero prestadas.

El titular del Quinto Juzgado de Paz de Capital, Ricardo Orellano, explicó en Mirá Quien Habla que el crecimiento de este tipo de causas está directamente vinculado al aumento del endeudamiento de las familias.

“La mayoría de los juicios que recibimos provienen de sistemas financieros o de personas particulares que prestan dinero. Los montos no son altos: rondan entre los 500 mil y el millón de pesos. Casi todos los demandados son empleados en relación de dependencia, porque se les puede embargar parte del sueldo”, señaló.

Orellano remarcó que detrás de este fenómeno hay una causa clara: la pérdida del poder adquisitivo y las tasas de interés desmedidas. “Hoy las tarjetas o los prestamistas manejan tasas que superan el 70 u 80%, y algunas llegan al 120 o 130%. La gente se endeuda y después no puede sostener los pagos. Lo común es que paguen el mínimo y, con el correr de los meses, la deuda se descontrole”, explicó.

En el Quinto Juzgado de Paz, entre el 90 y el 95% de las causas involucra a personas con recibo de sueldo, en su mayoría docentes, policías y penitenciarios. “Hay muchos juicios contra empleados del Estado, generalmente por bajos sueldos. Incluso vemos casos de personas que sacan un préstamo para terminar de pagar otro. Cuando ya no pueden acceder al sistema formal, recurren a prestamistas informales, lo que agrava aún más la situación”, señaló.

El proceso judicial es rápido y casi automático. Si el acreedor presenta la documentación válida, el juez puede dictar sentencia inmediata, ordenando el pago del capital e intereses. En muchos casos se autoriza el embargo preventivo del sueldo, que suele alcanzar hasta un 20% del ingreso mensual. “Si el deudor tiene cuota alimentaria, eso se descuenta primero. Si el salario no alcanza, el pago se hace en cuotas”, explicó Orellano.

Cuando la deuda es muy alta o el ingreso demasiado bajo, el proceso puede extenderse. “El acreedor tiene derecho a volver a practicar una liquidación para calcular los intereses faltantes y los gastos, y puede pedir un nuevo embargo. En nuestro juzgado lo permitimos hasta dos veces”, detalló el juez. En algunos casos extremos, cuando la persona entra en insolvencia total, no se puede embargar el haber. Esto ocurre con las jubilaciones, salvo que se supere los cinco salarios mínimos. En esos casos, el acreedor puede pedir la subasta de bienes particulares.

El aumento de estos procesos refleja una realidad preocupante: crece el endeudamiento familiar y disminuye la capacidad de pago. “Vemos cada vez más gente atrapada en una espiral de deuda. El sistema debería manejar un nivel de riesgo, pero de todas formas se sigue prestando dinero a quienes ya están comprometidos.”, graficó Orellano.