La investigación por el crimen de Mario Alday, el jubilado asesinado el lunes 18 de agosto en Villa María del Carril, departamento Capital, dio un nuevo giro con la detención de un segundo sospechoso. Se trata de Nahuel Flores, quien quedó bajo investigación tras el análisis de nuevas cámaras de seguridad.

El fiscal Sebastián Gómez, a cargo de la causa, explicó en diálogo con Canal 13 San Juan que “en virtud de la continuación de la investigación y de la revisión de nuevas cámaras, surgieron elementos que nos hacen suponer la intervención de este otro imputado”.

En paralelo, el primer detenido, identificado como Gamboa, recuperó la libertad con ciertas restricciones. “Se pidió que sea liberado hasta tanto podamos determinar con certeza cuál de los sospechosos es el autor”, señaló el fiscal. El hombre deberá fijar domicilio, presentarse periódicamente en la comisaría y no podrá salir de la provincia, aunque podrá continuar trabajando.

Gómez subrayó que la investigación se centra en un único autor. “No hay indicios que nos hagan pensar en la participación de dos personas. Lo que ocurrió es que ambos sospechosos tienen un parecido físico, y eso derivó en la primera detención”, detalló.

El nuevo sospechoso, Nahuel Flores, cuenta con numerosos antecedentes y un extenso prontuario delictivo. El fiscal destacó además que “unas 50 cámaras de seguridad, entre públicas y privadas, fueron claves para detener a los dos sospechosos”.

Durante la audiencia de formalización, Gamboa decidió no declarar. En tanto, la causa se mantiene caratulada como criminis causa, es decir, homicidio cometido para ocultar otro delito o procurar impunidad.