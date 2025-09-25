El juez del Tribunal de Impugnación, Maximiliano Blejman, ratificó la decisión de extender por tres meses la prisión preventiva de Leandro Exequiel “Veneno” Morales. El acusado es un experto en kick boxing, está encarcelado desde el 29 de abril y es el principal sospechoso del homicidio de Víctor Daniel Cachi, un changarín que buscaba trabajo en un barrios de Pocito.

Esta resolución de Blejman apoya la decisión del juez Matías Parrón de mantener a Morales en prisión, una postura que también defendió la fiscal de Impugnación, Silvina Gerarduzzi. Por su parte, el abogado defensor de Morales, Mario Morán, había solicitado que su cliente continuara el proceso en libertad, argumentando que no había riesgo de fuga ni de que obstaculizara la investigación. Sin embargo, tanto la fiscal como el juez Blejman consideraron que los riesgos procesales persistían.

El homicidio

Un hombre de 39 años fue asesinado de tres puñaladas en Pocito, en un hecho que comenzó con una discusión y terminó con un ataque letal en plena vía pública. El episodio ocurrió sobre el mediodía en la zona de calle San Martín y Estado de Israel, y dejó como saldo un detenido por homicidio simple.

Según informó el fiscal Francisco Micheltorena al móvil de Canal 13 San Juan, todo comenzó cuando la víctima, identificada como Víctor Cachi, oriunda del barrio Teresa de Calcuta, se encontraba pidiendo comida a cambio de changas y discutió con el dueño de una vivienda. El propietario le recriminó su presencia y le pidió que se retirara.

Luego de ese primer cruce, el hombre se dirigió a la Comisaría Motorizada con intenciones de radicar una denuncia. Allí se encontró con un amigo, a quien le relató lo sucedido, y juntos decidieron volver a la zona para pedir changas y alimentos.

Al regresar, fueron interceptados por Leonardo Morales, el dueño de la casa, y le atacó diciéndole: “¿Qué hacés acá? Te dije que no te quería ver más” y sacó un cuchillo que llevaba desde su casa. Morales lo apuñaló tres veces, siendo el último golpe, en la ingle. El que resultó fatal. Tras el ataque, el agresor escapó del lugar.

El amigo de la víctima intentó socorrerlo, la ambulancia llegó, pero al llegar al hospital ya había fallecido. La Unidad Fiscal de Delitos Especiales quedó a cargo de la investigación y confirmó que Morales fue detenido como presunto autor del crimen.

Para Micheltorena, y sus ayudantes fiscales, Agostina Ventimiglia y Emiliano Pugliese (UFI de Delitos Especiales) las evidencias complican seriamente a Morales como autor del homicidio de Cachi.