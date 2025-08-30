Crimen de Cachi: el asesino pasará otros 3 meses en el Penal

El fiscal Francisco Micheltorena confirmó este viernes que la Justicia extendió por tres meses la prisión preventiva de Ezequiel Morales, alias "El Veneno", único detenido por el crimen de Cachi en el Lote 12 de Pocito, ocurrido en abril.

Durante la audiencia celebrada en Tribunales, el fiscal solicitó la prórroga argumentando el peligro de fuga. La gravedad del delito, un homicidio simple por apuñalamiento, podría llevar a una pena mínima de 8 años, lo que, según Micheltorena, motivo suficiente para que el imputado intente fugarse.

Además del riesgo de fuga, la Fiscalía también consideró la conducta del luchador profesional de kickboxing al momento del crimen. Según el fiscal, "El Veneno" intentó engañar a los primeros intervinientes en la escena, haciéndoles creer que las heridas de Cachi habían sido causadas por un carro. Esta actitud fue interpretada por la Fiscalía como un claro intento de obstrucción y desvío de la investigación.

Otro punto clave para la prórroga de la prisión preventiva es el temor de los testigos. El fiscal Micheltorena explicó que, debido a la gran contextura física y el conocimiento de artes marciales del acusado, los testigos "han manifestado que tienen temor de que Morales en libertad los influencie, los presione o les haga algo".

El homicidio de Cachi, que ocurrió en plena vía pública y a plena luz del día, conmocionó a la comunidad. El fiscal recalcó que existen suficientes elementos para sostener que Morales fue el autor del crimen. "Cada vez es más evidente que estamos frente a un homicidio simple", señaló Micheltorena, detallando la brutalidad del ataque: un sujeto de gran tamaño y experto en artes marciales que apuñaló a Cachi, una persona de "escasos recursos y muy débil físicamente". El fiscal precisó que Morales agredió a la víctima en dos ocasiones y que, "como lo ve en el lugar, directamente no lo agrede a golpe de puño o con su expertise de artes marciales, sino que lo ultima con un cuchillo".

Hasta que se celebre el juicio, Morales permanecerá detenido en el Servicio Penitenciario Provincial.

El homicidio

Un hombre de 39 años fue asesinado de tres puñaladas en Pocito, en un hecho que comenzó con una discusión y terminó con un ataque letal en plena vía pública. El episodio ocurrió este martes al mediodía en la zona de calle San Martín y Estado de Israel, y dejó como saldo un detenido por homicidio simple.

Según informó el fiscal Francisco Micheltorena al móvil de Canal 13 San Juan, todo comenzó cuando la víctima, identificada como Víctor Cachi, oriunda del barrio Teresa de Calcuta, se encontraba pidiendo comida a cambio de changas y discutió con el dueño de una vivienda. El propietario le recriminó su presencia y le pidió que se retirara.

Luego de ese primer cruce, el hombre se dirigió a la Comisaría Motorizada con intenciones de radicar una denuncia. Allí se encontró con un amigo, a quien le relató lo sucedido, y juntos decidieron volver a la zona para pedir changas y alimentos.

Al regresar, fueron interceptados por Leonardo Morales, el dueño de la casa, y le atacó diciéndole: “¿Qué hacés acá? Te dije que no te quería ver más” y sacó un cuchillo que llevaba desde su casa. Morales lo apuñaló tres veces, siendo el último golpe, en la ingle. El que resultó fatal. Tras el ataque, el agresor escapó del lugar.

El amigo de la víctima intentó socorrerlo, la ambulancia llegó, pero al llegar al hospital ya había fallecido. La Unidad Fiscal de Delitos Especiales quedó a cargo de la investigación y confirmó que Morales fue detenido como presunto autor del crimen.