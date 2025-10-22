Luego del crimen de Emir Barboza, el niño de 7 años asesinado de un disparo en el pecho en el barrio Valle Grande de Rawson, el fiscal Alejandro Mattar confirmó que se están registrando denuncias cruzadas por amenazas entre las familias involucradas en el conflicto.

“Se están recibiendo denuncias no solo en la unidad fiscal que tengo a mi cargo, sino también en otras unidades fiscales. Hay denuncias de ambas familias”, explicó el funcionario judicial.

Mattar reconoció que la situación “supera el ámbito de violencia normal de un barrio” y que el conflicto “viene desde hace largo tiempo”, motivo por el cual se habrían producido nuevas reacciones tras el homicidio del menor.

El fiscal detalló que las denuncias hacen referencia a amenazas contra la vida y que en algunos casos se habrían utilizado armas de fuego. “En mi unidad fiscal tenemos cuatro denuncias en las que se involucran armas de fuego. Se están recibiendo testimonios y citando a las personas para que declaren”, precisó.

Ante esta situación, la Policía de San Juan fue instruida para mantener custodia en la zona este del departamento Rawson y así evitar nuevos enfrentamientos. “Lamentablemente, las amenazas continúan, pero se trabaja para prevenir que el conflicto escale”, señaló Mattar.

Las denuncias, según explicó, no solo involucran a los detenidos, sino también a familiares de ambos grupos. “Son expresiones de distintos tipos y son extensivas hacia el grupo familiar”, aclaró.

El contexto judicial sigue siendo delicado. El pasado viernes al mediodía, la Justicia sanjuanina dictó seis meses de prisión preventiva y un año de investigación penal preparatoria para los siete sospechosos acusados por el crimen del niño.

Durante la audiencia, los imputados negaron su participación y afirmaron ser inocentes. Uno de ellos, Cristian Guajardo, declaró entre lágrimas: “Soy inocente, soy el sostén de mi familia. Lo siento mucho por ese angelito”.

El caso es investigado por la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Iván Grassi, quien señaló que en el lugar del hecho se encontraron vainas de dos calibres distintos (9 mm y .22). La pericia balística será clave para determinar quién efectuó el disparo fatal que terminó con la vida de Emir.

El crimen ocurrió la madrugada del 14 de octubre, cuando el niño se encontraba en la puerta de la casa de sus abuelos. Su padre intentó socorrerlo y lo trasladó al Hospital Marcial Quiroga, pero llegó sin vida.

La Justicia continúa investigando el caso mientras se intenta contener la tensión vecinal en el barrio Valle Grande, marcada por una cadena de amenazas y enfrentamientos que se reavivaron tras el trágico asesinato.