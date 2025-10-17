Crimen de Emir: este viernes los detenidos estarán cara a cara con el juez
Se trata de los seis mayores de edad que están vinculados al caso. Cabe destacar que también hay un sospechoso menor de edad, el cual no formará parte de esta audiencia de formalización.
El esclarecimiento de la muerte de Emir, el niño de 7 años que recibió un disparo en el barrio Valle Grande, tendrá un importante capítulo este viernes. Se trata de la audiencia de formalización, en la cual estarán presentes los 6 mayores de edad que están detenidos.
Este encuentro en una sala de Tribunales se llevará a cabo a las 13:00 de este 17 de octubre. Allí dirán presente Jonathan Javier Carrizo, Dante Emanuel Carrizo, Ariel Carrizo, Alan Juan Bazán, Gonzalo José David Santander y Cristian Daniel Guaraldo.
Allí también estarán el fiscal Iván Grassi y Sebastián Gómez, también representante del Ministerio Público Fiscal, quienes le leerán los cargos en su contra. Por el momento se presume que a todos les imputaría el delito de Homicidio agravado.
De esta forma se les endilga un delito que tiene una pena en expectativa de 15 a 30 años de cárcel. Por último cabe destacar que, el adolescente de 17 años que también está vinculado al crimen, tiene una causa en la Justicia de Menores y por ese motivo no formará parte de la citada audiencia.