El esclarecimiento de la muerte de Emir, el niño de 7 años que recibió un disparo en el barrio Valle Grande, tendrá un importante capítulo este viernes. Se trata de la audiencia de formalización, en la cual estarán presentes los 6 mayores de edad que están detenidos.

Este encuentro en una sala de Tribunales se llevará a cabo a las 13:00 de este 17 de octubre. Allí dirán presente Jonathan Javier Carrizo, Dante Emanuel Carrizo, Ariel Carrizo, Alan Juan Bazán, Gonzalo José David Santander y Cristian Daniel Guaraldo.

Allí también estarán el fiscal Iván Grassi y Sebastián Gómez, también representante del Ministerio Público Fiscal, quienes le leerán los cargos en su contra. Por el momento se presume que a todos les imputaría el delito de Homicidio agravado.

De esta forma se les endilga un delito que tiene una pena en expectativa de 15 a 30 años de cárcel. Por último cabe destacar que, el adolescente de 17 años que también está vinculado al crimen, tiene una causa en la Justicia de Menores y por ese motivo no formará parte de la citada audiencia.