Las autoridades de Mendoza siguen investigando el crimen que terminó con la vida del empresario sanjuanino, Sergio Nacenta. En ese contexto ya fue imputado el único detenido, quien está acusado de haber asesinado al productor de semillas para garantizar su impunidad.

Se trata de Matias Exequiel Alonso Jara, apodado “Negro Matías”, quien en las últimas horas fue imputado formalmente. La acusación es por presuntamente haber cometido un Homicidio criminis causo en concurso real con tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego.

Básicamente esta persona está señalada por supuestamente matar a balazos a Nacenta para preparar, facilitar, consumar, ocultar o asegurar otro delito, para procurar la impunidad o por no haber logrado el fin de un delito premeditado.

Cabe destacar que esta calificación legal es una de las más severas que existen. Esto quiere decir que, si llega a ser declarado culpable, Alonso Jara de 32 años podría ser condenado a cadena perpetua por el asesinato ocurrido en la madrugada del pasado sábado en Las Heras.