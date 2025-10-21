La investigación por el homicidio de Matías Díaz, ocurrido el pasado viernes por la noche en Villa San Patricio, Chimbas, avanza con celeridad. El joven de 26 años fue asesinado a balazos mientras se encontraba sobre calle Formosa, entre América y Colón, cuando un motociclista se acercó y le disparó al menos cuatro veces. Tres proyectiles impactaron en su cuerpo y le provocaron la muerte casi en el acto. Es este presunto autor del disparo el que se entregaría en las próximas.

En diálogo con Radio AM1020, el fiscal Iván Grassi, a cargo de la causa, confirmó que el autor del crimen ya fue identificado. “Tenemos un único autor, un motociclista que lamentablemente ejecuta a Díaz. Disparó cuatro veces, tres de esos disparos dieron en el cuerpo. Ya está identificado y es intensamente buscado”, precisó el funcionario judicial.

De acuerdo con el relato del fiscal, los testimonios de vecinos y las imágenes de cámaras de seguridad fueron fundamentales para avanzar en la reconstrucción del hecho. “Hay cámaras, no del momento exacto del ataque, pero sí de la fuga. Eso nos permitió profundizar esa línea investigativa”, explicó.

Durante los allanamientos realizados en los últimos días, los investigadores constataron que el principal sospechoso había huido, aunque los elementos recolectados en el lugar fortalecen su vinculación con el homicidio. “Evidentemente esa persona se ha profugado, pero la prueba que hemos obtenido refuerza su responsabilidad en este hecho tan lamentable”, indicó Grassi.

El fiscal confirmó además que se emitieron pedidos de captura nacional e internacional, ya que no se descarta que el acusado haya abandonado la provincia. “Su paradero actual es desconocido, pero seguimos trabajando con distintas fuerzas para dar con él”, sostuvo.

En las últimas horas surgió la posibilidad de que el prófugo se entregue voluntariamente. “Un profesional de la abogacía se ha puesto en contacto con nosotros ante la posibilidad de entregarlo, porque sabe que lo estamos buscando por todos lados. No descarto que se entregue próximamente”, reveló el fiscal.

Respecto al vínculo entre víctima y victimario, Grassi confirmó que ambos se conocían y que el ataque fue intencional. “Evidentemente había una relación previa. El autor fue al lugar donde estaba Díaz, le disparó primero en la pierna y, cuando la víctima intentó huir, efectuó tres disparos más. Hay una clara intención de homicidio”, concluyó.

La investigación continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, mientras la Policía mantiene un amplio operativo para dar con el sospechoso y esclarecer los móviles del crimen.