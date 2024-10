El juicio por el asesinato de Carlos Guillermo Crespillo tuvo este lunes uno de sus últimos capítulos. En la audiencia de este 23 de septiembre en horas de la siesta, desfilaron una serie de testigos presentados por el Ministerio Público Fiscal, fruto de la investigación penal preparatoria, además de que fueron expuestas pruebas por parte de la defensa a cargo de Paola Miers con las que pretenden apuntar contra los sobrinos de la víctima, quienes fueron desvinculados de la causa.

Una vez finalizada la audiencia, Miers habló con el móvil de Canal 13, al que le aseguró que tienen suficientes pruebas para demostrar la inocencia del único acusado que quedó en la causa, Luis Endrizzi. Además, señaló que hubo irregularidades en el proceder del Ministerio Público Fiscal, en esta causa representado por Iván Grassi.

La abogada defensora aseguró que fiscalía presentó 36 testigos, mientras que ella solo 4, ya que con esos tienen ‘suficiente para probar la inocencia de Endrizzi’. Miers afirmó que las pruebas realizadas peritos de criminalísticas, forense y psicólogos, apuntan contra Maximiliano Roldan (sobrino de la víctima) y Yamila Núñez (pareja del sobrino de la víctima).

Miers se mostró confiada en poder demostrar la inocencia de su cliente. Entre las pruebas con las que apuntó en la audiencia de este lunes, contó que la puerta de la casa de Crespillo no fue violentada, por lo que él o los asesinos del jubilado, ingresaron por dentro de la vivienda.

La abogada contó que encontraron elementos en la casa del sobrino de la víctima y su pareja, que no fueron incluidos en la investigación penal preparatoria. Dichos elementos son una toalla y un vestido ensangrentados. Miers apuntó contra fiscalía asegurando que le mintieron al juez Javier Figueroa, cuando aseguraron que no tenían un perfil genético del señor Crespillo. La defensa del acusado asegura que dicho perfil si existe, solo que no fueron peritados un cinturón propiedad del asesinado al que se le encontraron su ADN y el de dos personas más: un masculino y una femenina.

Otro de las pruebas presentadas es un vestido lleno de sangre que criminalística encontró el día del hecho en el operativo. Esta prenda, tampoco fue peritada por el Ministerio Público Fiscal.

'Este caso va a dar que asentar, porque nosotros vamos a pedir la sanción máxima para el Ministerio Público Fiscal. Se trata del delito máximo del Código Penal que es Homicidio Crimins Causa, que es cadena perpetua, y realmente hemos tenido 40 testigos, 36 de la fiscalía y 4 nuestros. Nosotros no hemos puesto más testigos porque realmente con los de ellos a mí me sobraban’, sostuvo.

La defensa de Endrizzi afirmó que la prensa recibió información no válida sobre el camino de la causa. Entre ellas resaltó la prueba de la tarjeta SUBE de la víctima, que fue encontrada al chimbero. Sobre esto, Miers aseguró que la tarjeta la compartían con Crespillo. Por otro lado, explicó que la gerente del banco donde el acusado sacó dinero, desmintió el argumento de fiscalía sobre el fajo de dinero con faja. ‘Cada una de las pruebas contra mi cliente son inventadas’, aseguró.

Por último, Miers volvió a apuntar al trabajo investigativo de fiscalía. 'A mí me gustaría saber qué es lo que hay detrás de todo esto', dijo la abogada.

Crimen de Crespillo: "a Endrizzi se lo trató hasta de perverso, pero hemos demostrado su inocencia"

El caso

El pasado 10 de diciembre del 2023, la Policía informó sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, dentro de una vivienda. El episodio en cuestión se registró en una casa situada en la intersección de calles Oro y Córdoba según detallaron las autoridades. En el lugar, durante la siesta, vecinos de la zona encontraron el cadáver de Carlos Guillermo Crespillo, que ya estaba en un avanzado estado de descomposición.

Por este crimen fueron detenidos en primera instancia el sobrino, Maximiliano Roldán y la pareja de este, Yamila Núñez. Mientras que el 18 de diciembre detuvieron a Luis Darío Endrizzi, quien es amigo del sobrino de la víctima.

Las contundentes pruebas que complican a Endrizzi por la muerte del jubilado

Al término de la audiencia del viernes 15 de marzo, el fiscal de la causa, Ivan Grassi, hizo declaraciones a la prensa, dónde aseguró que en el terreno de la investigación penal preparatoria sumaron muchas pruebas en contra del tercer imputado.

Según contó el fiscal, la investigación penal preparatoria la tienen casi resulta. El chimbero estaría más complicado, debido a que el Ministerio Público Fiscal estarían en condiciones de comprobar que fue el único que gastó el dinero que faltaba de la casa de la víctima.

Según la tesis que maneja Grassi, Endrizzi habría actuado solo, tanto en el asesinato como en hacerse con el botín. El imputado habría sustraído el dinero en efectivo que aseguran faltaba en la casa del jubilado. Además, habría videos en donde el joven hombre estaba gastando ese dinero.

Otra de las pruebas es que en el celular del imputado aparece la constancia bancaria de una transacción que se realizó desde la cuenta de la víctima. El día en que fue asesinado, horas antes había estado en el banco, donde retiró dinero.

Por otro lado, Grassi precisó que estarían en condiciones de, con la cantidad de pruebas en contra de Endrizzi, desvincular a los dos primeros imputados en la causa.

Le negaron la prisión domiciliaria al tercer detenido

En la audiencia que se llevó a cabo el pasado viernes 15 de marzo, la defensa del tercero de los imputados en el asesinato del adulto mayor, solicitó que su defendido, Luis Endrizzi terminara de cumplir dicha medida cautelar en su domicilio, sin embargo, la Justicia resolvió que siguiera en el Penal.

La abogada Carla Manini, solicitó la prisión domiciliaria para su defendido, indicando que necesita cuidar a sus padres. En cambio, fiscalía, a cargo de Iván Grassi, solicitó que el imputado siga preso en el Servicio Penitenciario Provincial mientras continúa la Investigación Penal Preparatoria, la cual tiene plazo para el 18 de julio.