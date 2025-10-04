El Ministerio Público Fiscal brindó nuevos detalles sobre el crimen que conmocionó al barrio Echeverría, en Chimbas, donde una joven de 22 años, identificada como Camila Nicole Bajinai, perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza durante una gresca vecinal.

Según el fiscal Francisco Micheltorena, en declaraciones al móvil de Canal 13 San Juan, el hecho no fue accidental: “El disparo fue de muy cerca, aproximadamente a 5 centímetros, no más de 10. No podría haber sido casual, hubo una intencionalidad directa”, sostuvo.

El enfrentamiento comenzó alrededor de la 1:30 de la madrugada de este sábado en la intersección de calle Catamarca y Benavídez y se trasladó hasta la Manzana A del barrio Echeverría, frente a la Casa 7. Allí, Bajinai fue alcanzada por el proyectil mientras participaba de la gresca. “Hasta el momento, lo claro y objetivo es que se trató de una gresca entre vecinos, quizá motivada por agresiones anteriores. Por ahora no podemos sostener que haya sido una banda”, aclaró Micheltorena.

La joven fue asistida por personal médico y trasladada en ambulancia al Hospital Rawson, pero los médicos confirmaron que ingresó sin vida.

El presunto autor del disparo fue identificado como Juan Alfredo Carrizo, conocido como “Chato”, de 32 años. Fue aprehendido en el techo de una vivienda cercana mientras intentaba ocultarse. Testigos lo señalaron como la persona que efectuó el disparo a corta distancia, sin tener vínculo previo con la víctima. Durante el operativo, la Policía secuestró un revólver calibre .38 con cuatro cartuchos y una vaina servida, además de una gorra y prendas de vestir pertenecientes al detenido.

“Tenemos bastante certeza sobre los móviles, pero necesitamos materializar la investigación. Lo que podemos manifestar es que la persona agresora estaba con un arma y disparó directamente”, agregó Micheltorena. También explicó que otra persona fue demorada para preservar la investigación y que en menos de 72 horas el imputado será formalizado como autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma.

El procedimiento contó con la intervención de efectivos de la Comisaría Segunda, la Brigada de Delitos Especiales, Infantería y GERAS, bajo la coordinación del fiscal y su equipo de la UFI Delitos Especiales. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia.

La novedad principal del caso es que, según las declaraciones del fiscal, la distancia del disparo indica que se trató de un ataque directo, descartando errores o accidentes en el hecho que terminó con la vida de la joven.