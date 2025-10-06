Este lunes, Juan Alfredo “Chato” Carrizo fue imputado formalmente por el homicidio de Nicole Bajinai, la joven que murió de un disparo en la cabeza durante la madrugada del sábado en el barrio Echeverría, en Capital. En la audiencia realizada en Tribunales, ante el juez de Garantías Sergio López Martí, la Fiscalía solicitó que el acusado permanezca un año con prisión preventiva.

El pedido fue formulado por el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Micheltorena, quien explicó que la medida es necesaria para garantizar el avance de la investigación y evitar riesgos procesales. El ayudante fiscal Emiliano Pugliese acompañó el planteo.

Según reconstruyeron los investigadores, todo comenzó alrededor de la 1.30 de la madrugada, cuando una pelea entre varios grupos derivó en un enfrentamiento frente a la Casa 7 del barrio, donde vive el hermano del imputado. En medio del disturbio, Carrizo habría sacado un revólver calibre 38 y disparado a “boca de jarro” contra la joven.

Nicole cayó sobre la vereda y, aunque fue trasladada al Hospital Rawson, llegó sin vida. La médica legista determinó que el proyectil ingresó por detrás del pabellón auricular izquierdo, provocándole la muerte inmediata.

Tras el crimen, la Policía desplegó un amplio operativo que incluyó a la Brigada de Delitos Especiales, Infantería, GERAS y Policía Científica. En el fondo de la Casa 10 se encontró el arma homicida: un revólver calibre 38 con cinco cartuchos y una vaina servida.

Carrizo intentó escapar, pero fue localizado minutos después. Según fuentes policiales, se había escondido en el techo de la vivienda de una comerciante del barrio, donde trató de camuflarse entre objetos y un maniquí. Finalmente, fue detenido y trasladado a la comisaría.

Horas después del crimen, el barrio volvió a ser escenario de tensión. La casa del acusado, ubicada en la Manzana E, Casa 4, fue saqueada por cuatro personas que resultaron ser familiares directos de la víctima: Justa Estefanía Bajinai (68), Ayelén Sosa Bajinai (25), Susana Barrionuevo (54) y Rafael Cuenca (18).

El hecho ocurrió cuando la custodia policial había sido retirada por orden judicial. Sin embargo, una patrulla que recorría la zona sorprendió a los sospechosos en pleno saqueo y los detuvo. Todos quedaron a disposición de la Justicia y serán juzgados en el sistema de Flagrancia.