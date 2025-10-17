Este viernes 17 de octubre, se llevó a cabo la audiencia de formalización en la causa que investiga el crimen del pequeño Emir Barboza de 7 años que ocurrió el lunes pasado en el interior del barrio Valle Grande en Rawson. En esta audiencia comparecieron seis de los siete hombres que están siendo investigados por participar de la gresca en la que murió el niño.

Los seis sospechosos que estuvieron ante la jueza, Mabel Moya y escucharon la presentación del caso de los fiscales Iván Grassi y los ayudantes, Sebastián Gómez y Maximiliano Gerarduzzi, estarían siendo juzgados bajo la carátula de Coautores de homicidio doloso agravado por uso de arma de fuego, por esto, permanecerán con prisión preventiva por un lapso de 6 meses.

En paralelo se llevará a cabo la investigación, tendrá un plazo excepcional pedido por fiscalía de 1 año. Cabe destacar que, a los 6 meses, se volverá a pedir una audiencia dónde fiscalía tendrá que demostrar los avances en la investigación y será la jueza quien dictamine una condena efectiva para todos o si la investigación discriminará culpabilidad de algunos por encima de otros.

Es importante resaltar la complejidad del caso, por eso, según Grassi la calificación es provisoria, ya que el hecho es muy reciente y todavía faltan muchas patas investigativas.

Acá es donde se desprende uno de los datos más relevantes, es que el fiscal brindó declaraciones a la prensa luego de que termine la audiencia mencionada y aseguró la existencia de un video en el cual se podría observar a los participantes del hecho en el momento que Emir Barboza recibió el balazo que terminó con su vida. No obstante, el fiscal dijo que las imágenes hacen a la investigación y no puede revelar si fueron tomadas con un celular o con una cámara de seguridad.

“Hay un video, no se observan con nitidez los rostros de los participantes, por lo que vamos a pedirle a los especialistas del Complejo Científico Forense que lo evalué y si tiene las herramientas para poder mejorar la calidad. Si es necesario, lo enviaremos a otra provincia porque ese video muestra el momento en el que Emir recibe el disparo”, le dijo Grassi a los micrófonos de Canal 13 San Juan.

El fiscal, a su vez, aseguró que se está investigando la existencia de otras armas de fuego en el hecho, ya que en el primer operativo solo se secuestró un arma calibre 22, pero encontraron vainas servidas de 9 mm en la calle. Por otro lado, también, la información que podría aportar otro de los sospechosos, quien hasta el momento de la audiencia estaba prófugo y se presentó ante la justicia sobre el mediodía de este viernes.

Gabriel Orostigoza, es la identidad del último detenido que por su voluntad se entregó ante la justicia. Según testigos, él habría sido quien estuvo efectuando disparos desde el techo de la vivienda de los Carrizo. Este sospechoso, al haberse escapado de la escena del crimen y haber evadido a las autoridades, es posible que haya limpiado sus huellas y marcas, por lo que las pericias podrían no ser tan específicas en cuanto su participación.

“Orostigoza los testigos lo posicionan en el techo, pero es posible que las pericias no las podamos tener con él porque las puede haber limpiado mientras estaba prófugo”, lamentó Grassi.

De esta manera, queda evidenciada la complejidad del caso, por lo que cada pericia puede arrojar información muy jugosa del hecho para determinar responsabilidades de los principales sospechosos.

Sobre la convocatoria de testigos del hecho, el fiscal confesó que ha sido una tarea difícil, por lo que muchas familias tienen miedo a represalias por parte de los involucrados en el crimen. Sin embargo, continúan recabando testimonios relevantes, además, aseguró que la familia Barboza se ha comprometido con la Justicia en convocar a las personas que estuvieron presenciando el hecho.

Por último, dejó en claro que es un hecho complejo, por lo que hay que esperar los resultados que arrojen las pericias y no tomar decisiones a la ligera, ya que hay una larga lista de sospechados.

“La calificación es provisoria, hoy consideramos que había un grupo que empezó a disparar hacia otro grupo dónde se encontraba el niño que murió. Si se determina que no todo el grupo portaba arma, se cambiaría la calificación y el que no tenga nada que ver quedará excluido. Con la calificación provisoria, los sospechosos deberían cumplir una condena efectiva de entre 10 y 30 años”, concluyó el fiscal.

Sobre la base de la prueba recolectada hasta el momento, los investigadores sostienen que todo se originó en una gresca inicial entre una familia y los Carrizo, y que cerca de la medianoche los Barboza se dirigieron al lugar para averiguar qué había ocurrido. Sin embargo, según los videos analizados y los testimonios de testigos, al regresar y detenerse frente a la vivienda de los Carrizo, sin ejercer ningún tipo de agresión, comenzaron a recibir disparos, hecho que derivó en el violento episodio que ahora se investiga.