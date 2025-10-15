En la madrugada de este 14 de octubre, ocurrió un crimen en el barrio Valle Grande de Rawson. Es que un niño inocente llamado Emir Barboza, se encontraba en la puerta de la casa de sus abuelos y recibió un disparo fulminante que terminó con la vida del pequeño en la vereda del barrio. El padre intentó socorrerlo y lo llevó a la sala de urgencias del Marcial Quiroga, pero el niño ya había fallecido.

Sobre el caso, las autoridades judiciales intervinientes detallaron los distintos momentos del hecho, entre ellas el resultado de una pericia que será clave para determinar al asesino.

Por eso es importante destacar paso a paso el crimen: en primer lugar, hubo una gresca con anterioridad sobre las 22 horas del lunes 13, en la cual terminaron detenidos dos menores. En ese momento, agentes de la policía motorizada intervinieron para disuadir el conflicto y aprehender a los agresores. Apenas pasaron algunos minutos, entre la retirada de los agentes y la vuelta a la normalidad del barrio, que se escucharon los disparos que terminaron con la vida de Emir Barboza, lo que provocó el regreso de los agentes y la rápida intervención. Algo que destacó el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi. En este sentido, también se informó la detención de 7 sospechosos, uno de ellos menor de edad y la posibilidad de un prófugo.

Pero el prófugo no es la clave que los investigadores aguarden, aunque es una de las piezas que compone el rompecabezas del crimen, la pericia clave es balística. Esto se traduce a que los médicos forenses intentarán retirar el proyectil que impactó en el pecho del niño Barboza para saber si fue una bala 9 milímetros o un calibre 22.

¿Por qué será importante esta información? El motivo es que, en el secuestro de elementos, los investigadores pudieron hallar un revolver calibre 22 marca Bagual, pero no un arma con las características de las vainas que había en la calle, calibre 9 milímetro.

“No descartamos que el proyectil que impactó en el niño haya sido de un 22, pero hay que esperar el resultado de la pericia balística, luego de la autopsia”, explicó Grassi.

Por otro lado, este medio pudo acceder al testimonio de vecinos y trabajadores del barrio. Quienes por seguridad prefirieron resguardar su identidad, ya que el Valle Grande se encuentra bastante conmocionado por el hecho; la muerte de un menor, un niño de 8 años en plena calle.

Según comentaron, el hecho habría ocurrido en la zona oeste del barrio, lugar captado por “narcos” o vendedores de droga. Algo que la mayoría sabía, sin embargo, coincidieron en que hay una especie de código entre los vecinos, un lenguaje implícito callejero que tiene como premisa que los niños ocupen lugares públicos como las veredas y las calles para evitar que una pelea entre bandos, algo que normalmente sucede en el Valle Grande, termine en balacera. Un código que fue violado debido a la violencia del crimen, en el que, según el ayudante fiscal, Sebastián Gómez, hubo multiplicidad de disparos y hasta el momento con dos tipos de armas distintas.

A la vez, coincidieron que hay una comunidad muy grande en la que la mayoría se respetan. Esto se traduce a que hay lugares con mayor tranquilidad. En este caso sería la zona de la escuela, de la sala de salud y de la subcomisaria, el núcleo del barrio en el cual prima la tranquilidad y el respeto.

Por último, asumieron que hay un problema generalizado con el consumo de estupefacientes que, sin exagerar, en algunos casos ha llegado a menores de edad actuando bajo el efecto de las drogas, sobre todo, cocaína.

La muerte de Emir Barboza, un niño de 8 años que fue asesinado en el barrio Valle Grande de Rawson, sin dudas es un llamado de atención, no solo en la inseguridad, sino también en el consumo normalizado de sustancias psicoactivas, en lugares vulnerables y con jóvenes y adolescentes como protagonistas.

El listado de detenidos

Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guarardo, Jonathan Javier Carrizo y un menor de edad identificado como L.B., quien quedó a disposición de la jueza de Menores, Dra. Camus.