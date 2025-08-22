Este viernes se realizó la audiencia de formalización tras la detención de Iván Armando Gamboa (34), sindicado como el sospechoso del crimen del jubilado Mario Alday, en una vivienda de la Villa del Carril. Gamboa se presentó frente al juez de Garantías, Gerardo Javier Fernández Caussi quien determinó que este hombre deberá cumplir un mes de prisión preventiva, en tanto que la investigación se extenderá durante un año.

Alday quedó imputado por homicidio criminis causa. De esta carátula se desprende que los investigadores creen que Gamboa haría matado al jubilado para encubrir otro delito que habría sido el robo de las pertenencias del anciano.

Tras la audiencia, el fiscal Sebastián Gómez explicó que cuenta con gran cantidad de pruebas que apuntan contra Gamboa y aseguró que por estos días están esperando el resultado de una prueba de ADN que sería clave para esclarecer este hecho.

De acuerdo a las informaciones que se conocieron durante la investigación, Gamboa es un cuidacoches que suele trabajar en la zona de Avenida Rawson y 9 de Julio y estaría viviendo en una casa usurpada a pocas cuadras de distancia.

Se cree que este hombre ingresó a la vivienda de Alday y allí lo atacó. Esta sospecha se desprende de la observación de las cámaras de seguridad del lugar que registraron a este hombre en la zona de la vivienda.

Además, hay otras imágenes que darían cuenta de que este hombre volvió a la casa y fue en esta segunda visita a la vivienda que decidió iniciar el incendio. Además, habría registros de que desechó la ropa que habría utilizado.

Tras su exposición, la Fiscalía solicitó un año de prisión preventiva. Los abogados explicaron que solicitaron un año de presidio a la espera del juicio porque Gamboa no tiene un domicilio fijo registrado, por lo que se teme que pueda fugarse antes de que llegue la sustanciación del juicio.

Alday, era un jubilado de 78 años, fue hallado este lunes en su domicilio calle Estrada, entre Segundino Navarro e Independencia de la Villa del Carril, luego de que sus vecinos denunciaran humo y fuego proveniente de su casa.