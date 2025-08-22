Este lunes 18 de agosto, un terrible caso se dio a conocer en la provincia de San Juan. Un jubilado de 78 años fue asesinado en su casa. Se trata de Mario Alberto Alday. El hecho ocurrió en una vivienda de Villa del Carril y, con el correr de los días, los investigadores confirmaron que todo indicaría que se trata de un robo.

El fiscal Francisco Micheltorena, que intervino en la causa, habló este viernes con Canal 13 San Juan y explicó: “Todo indicaba que se trataría de un robo, en principio perpetrado por un solo autor que está detenido”.

Señaló que el avance de la investigación se apoyó en el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, además de numerosas medidas de prueba. “Hay una serie de actos en marcha sobre los que no me voy a referir y que voy a mantener en reserva hasta la formalización, porque incluso en estos momentos se están tomando medidas que debemos preservar”, aclaró.

Micheltorena remarcó que la investigación estaba en etapa inicial. “La prueba prima facie indica que sería un solo autor, pero como dije el proceso penal es evolutivo y resta evaluar mucha evidencia que se está produciendo y analizando”, sostuvo.

Por último, destacó la labor de los equipos de investigación: “La tarea de la Policía de San Juan y del equipo de Fiscalía fue monumental en cuanto al esfuerzo de horas. Ahora resta revisar y continuar evaluando pruebas que son claves para el proceso”.

El detenido

El Ministerio Público Fiscal, delegación Delitos Especiales, informó la detención de un hombre de 34 años, de apellido Gamboa, en el marco de la investigación por el homicidio de Mario Alberto Alday, ocurrido el 18 de agosto en Villa del Carril.

Las autoridades aclararon que, hasta el momento, el detenido no tendría un vínculo previo con la víctima, lo que forma parte de las líneas investigativas que lleva adelante la fiscalía.

Dada la reserva del proceso judicial, el Ministerio adelantó que la próxima actualización oficial se brindará únicamente durante la audiencia de formalización, prevista para llevarse a cabo dentro de las próximas 72 horas.

Luego de algunos días del hecho y tras algunas horas del resultado de la autopsia, las autoridades pudieron dar con el presunto autor del asesinato.

Alday, jubilado de 78 años, fue hallado en su domicilio calle Estrada, entre Segundino Navarro e Independencia de la Villa del Carril, luego de que sus vecinos denunciaran humo y fuego proveniente de su casa.