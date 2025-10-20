El fiscal Iván Grassi informó este lunes que la principal hipótesis por el crimen ocurrido en la Villa San Patricio, en el departamento de Chimbas, es un ajuste de cuentas. El hecho ocurrió el pasado viernes 17 de octubre por la noche, cuando un joven fue asesinado a balazos en la vía pública.

“Lamentablemente, la provincia sufrió otro hecho de sangre. El viernes por la noche, en la Villa San Patricio, dispararon a un hombre de entre 24 y 26 años, que recibió tres impactos de bala y falleció en el lugar”, explicó el fiscal en diálogo con el móvil de Canal 13 San Juan.

El funcionario judicial señaló que el presunto autor del homicidio ya fue identificado y que actualmente es intensamente buscado. “Podemos adelantar que el presunto autor estaría identificado y está siendo buscado. Tanto el sospechoso como la motocicleta en la que se movilizaba no han sido encontrados todavía”, indicó.

Fuentes judiciales confirmaron que la víctima fue Matías Emiliano Díaz, quien murió tras recibir al menos dos disparos, uno en el muslo derecho y otro en la axila. Los peritos hallaron además un proyectil deformado en una pared y un pasamontañas en el bolsillo del joven fallecido.

Según detalló Grassi, los investigadores trabajan con imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos, que mencionaron haber escuchado entre tres y cuatro detonaciones alrededor de las 20 horas del viernes. “Estamos en plena tarea investigativa y de búsqueda. Se recolecta toda evidencia posible, incluidas cámaras y testimonios de testigos presenciales”, precisó.

Consultado sobre las versiones que indicaban que el hecho podría tratarse de un sicariato, el fiscal fue contundente: “En principio, estaría descartado el sicariato. Todo apunta más bien a un ajuste de cuentas, a una conflictividad previa entre el autor y la víctima”.

Grassi también señaló que, por respeto a la familia, no brindaría información sobre los antecedentes penales del joven asesinado. “No tengo confirmados sus antecedentes. Prefiero no pronunciarme sobre eso por respeto a él y a su familia”, aclaró.

Por el momento, la causa sigue bajo secreto de investigación. Intervienen los fiscales Iván Grassi y Francisco Micheltorena, junto con el fiscal de turno Sebastián Gómez y los ayudantes fiscales Gemma Cabrera, Maximiliano Gerarduzzi y Agostina Pérez.

Grassi cerró asegurando que habrá novedades en las próximas horas, aunque insistió en mantener la prudencia. “Hace muy poco que ocurrió esta desgracia y estamos en plena tarea investigativa”, concluyó.