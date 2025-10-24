El fiscal Sebastián Gómez, de la UFI Delitos Especiales, brindó detalles sobre la causa que investiga el crimen de Matías Emiliano Díaz Amestíca, ocurrido el pasado 17 de octubre en Villa San Patricio, Chimbas. Confirmó que la principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas vinculado al robo de una motocicleta y a una disputa por drogas.

Durante la audiencia de formalización de la investigación, Gómez explicó que el único imputado, Jonathan Lucero, fue acusado de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, delito que contempla una pena mínima de 10 años y 4 meses de prisión. Además, el fiscal solicitó al juez de Garantías el plazo máximo de un año de investigación penal preparatoria, junto con la prisión preventiva del acusado por el mismo período.

“Hoy se dio a conocer formalmente al imputado, su defensa técnica y los elementos de convicción que tenemos hasta la fecha, que son numerosos, aunque aún falta mucho por recorrer. Por eso pedimos el plazo máximo que establece la ley y la prisión preventiva en el Servicio Penitenciario”, señaló el fiscal.

Gómez sostuvo que, si bien Lucero se entregó de forma voluntaria, lo hizo en un contexto en el que “la justicia ya lo venía siguiendo y estaba prácticamente acorralado”. Además, recordó que el sospechoso tiene una condena previa, lo que impide que acceda a una pena condicional.

En cuanto al hecho, el fiscal detalló que la víctima se encontraba en la vía pública, sobre la calle Formosa, sentado en un cantero junto a tres menores de edad, cuando fue atacado. “El agresor llegó en moto, se bajó, le dijo algo así como ‘¿y ahora qué vas a hacer?’ y efectuó al menos cuatro disparos. Tres de ellos impactaron en la víctima, que murió en el lugar”, relató Gómez.

Respecto al móvil del crimen, el representante del Ministerio Público aseguró que existen testimonios que vinculan el hecho con un viejo conflicto entre ambos hombres.

“Hay testigos que sostienen que la víctima le había robado una moto al imputado tiempo atrás, la cual luego recuperó. También se habla de una posible deuda o conflicto por drogas. No está confirmado si el acusado se dedicaba a la venta, pero esa es una de las líneas más firmes que estamos investigando”, afirmó.

El fiscal indicó que en los próximos días se tomarán declaraciones anticipadas a los tres menores testigos del ataque, mediante registros videograbados, y que la investigación continuará con nuevas medidas de prueba para determinar con precisión el trasfondo del crimen ocurrido en Villa San Patricio.