La Justicia sanjuanina resolvió este miércoles el caso que tuvo un desenlace trágico para un motociclista. Martín Kevin Olivera, de 31 años, fue condenado a seis meses de prisión efectiva por provocar un accidente en el que resultó gravemente herido Leopoldo Colombo, quien falleció semanas más tarde por complicaciones derivadas de sus lesiones.

El fallo, dictado por el juez de Garantías, Diego Manuel Sanz, estableció que Olivera deberá cumplir la condena en el Penal de Chimbas, debido a sus antecedentes y a su carácter de reincidente. Lo llamativo es que la sentencia no lo responsabilizó por homicidio culposo, sino por lesiones graves culposas, ya que el magistrado consideró que el fallecimiento de Colombo estuvo vinculado también a otros problemas de salud.

El accidente tuvo lugar el 1 de marzo de 2024 en calle General Paz, en Capital. Colombo circulaba en su ciclomotor de oeste a este cuando impactó contra Olivera, quien cruzaba la calle de manera imprudente, a mitad de cuadra y sin utilizar la senda peatonal.

El golpe fue violento. Ambos resultaron heridos, pero el motociclista sufrió la peor parte: ingresó en estado crítico al Sanatorio San Juan, donde los médicos diagnosticaron trauma de tórax con hemoneumotórax, fracturas múltiples, contusiones pulmonares y anemia aguda, entre otras lesiones.

Pese a tres cirugías y a una aparente recuperación inicial que le permitió recibir el alta el 21 de marzo, su salud se deterioró nuevamente. El 26 de abril fue internado en Clínica El Castaño por una infección generalizada e insuficiencia respiratoria. Permaneció hospitalizado hasta el 17 de mayo, día en que murió a causa de un shock séptico, según el fiscal del caso.

La Fiscalía de Delitos Especiales, a cargo de Adolfo Díaz y el ayudante fiscal Pablo Orellano, sostuvo que Olivera fue imprudente al colocarse en la trayectoria de la moto, lo que desencadenó el siniestro. La defensa, liderada por el abogado Marcelo Salinas, intentó atenuar su responsabilidad, pero el juez no dio lugar a ese argumento.

En su resolución, el magistrado concluyó que Olivera debía responder por las lesiones graves ocasionadas a Colombo, aunque no por su muerte, ya que se tuvieron en cuenta otros factores médicos como determinantes.

La pena de seis meses puede parecer baja, pero el juez determinó que sea de cumplimiento efectivo. El motivo está en el historial de Olivera: había sido condenado previamente a más de dos años de prisión y, durante un beneficio de salidas transitorias, incumplió las condiciones impuestas, lo que motivó la revocación de esa medida.

Por esa razón, el magistrado entendió que dejarlo en libertad sería riesgoso y ordenó su traslado inmediato al Servicio Penitenciario Provincial.

La lectura completa de los fundamentos se dará a conocer el 2 de octubre, donde se explicará en detalle cómo se valoraron las pruebas y bajo qué criterios jurídicos se dictó la sentencia.