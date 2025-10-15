Cuál es la situación del menor sospechoso por el crimen del niño asesinado en Valle Grande

El crimen de Emir Barboza, el niño de 8 años asesinado de un disparo en el barrio Valle Grande de Rawson durante la madrugada del 14 de octubre, conmocionó a San Juan. Tras el hecho, siete personas fueron detenidas, entre ellas un menor de edad que permanece bajo la órbita del fuero penal juvenil.

El juez subrogante del Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, Mariano Carrera quien reemplaza a la jueza Mónica Camus, confirmó que el adolescente se encontraba demorado desde el momento del hecho y que “por su edad, no puede ser alojado en una comisaría ni en un penal común”. Por eso, “quedó bajo custodia en dependencias especiales del Centro Cívico, a disposición del Juzgado”, dijo a Canal 13 San Juan.

“Estamos a la espera de los informes del Ministerio Público Fiscal y de los peritos, especialmente del resultado balístico que determinará si el arma secuestrada corresponde al disparo que mató al niño”, explicó el magistrado. Además, remarcó que “se debe resguardar el derecho del menor y su identidad, por lo cual las actuaciones se llevan adelante en el marco del fuero especializado”.

El juez también detalló que el joven habría participado en la gresca previa al ataque, ocurrida cerca de las 22 del lunes 13, y que “su eventual vinculación directa con el disparo letal dependerá del resultado de las pericias”.

“En esta etapa no hay imputaciones formales porque se trata de una investigación preliminar. El menor continúa bajo intervención del área de Protección de Niñez, y su situación procesal será evaluada una vez que se conozcan los resultados técnicos”, señaló.

El caso

La madrugada del 14 de octubre, Emir Barboza fue asesinado de un disparo en el pecho cuando se encontraba en la puerta de la casa de sus abuelos, en el barrio Valle Grande. Su padre intentó socorrerlo y lo trasladó al hospital Marcial Quiroga, pero el niño ya había fallecido.

Horas antes, en la misma zona, se había registrado una pelea entre grupos de jóvenes que terminó con dos menores demorados. Cuando la policía se retiró del lugar, se escucharon los disparos que alcanzaron al niño.

El fiscal Iván Grassi, de la UFI Delitos Especiales, informó que se hallaron vainas de dos calibres distintos (9 mm y .22) y que la pericia balística será clave para determinar quién efectuó el disparo mortal. “No descartamos que el proyectil que impactó en el niño haya sido de un calibre 22, pero hay que esperar el resultado de la pericia luego de la autopsia”, señaló el fiscal.

Vecinos del barrio manifestaron su preocupación por los reiterados episodios de violencia y consumo de drogas en la zona, y reclamaron mayor presencia policial para evitar nuevos hechos.