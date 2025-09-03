El violento episodio ocurrido en septiembre de 2024 en el barrio Conjunto V, de Chimbas, llegó a su resolución judicial este miércoles. Máximo Danilo Quiroga Suesa fue condenado a cuatro meses de prisión efectiva tras aceptar los hechos que le imputó la Fiscalía mediante un juicio abreviado.

Según consta en la investigación, el 26 de septiembre del año pasado, alrededor del mediodía, Quiroga, junto a otro joven, intentó asaltar a Maico González cerca de la plaza del barrio. La víctima logró escapar y regresó al lugar acompañada de su padre y su pareja, momento en el que la situación escaló.

Al percibir la presencia de González y sus familiares frente a su domicilio, Quiroga subió al techo de su casa portando un arma y efectuó varios disparos al aire con fines intimidatorios. Aunque no se registraron heridos, los vecinos denunciaron el hecho de inmediato, alertados por la violencia del suceso.

La causa estuvo a cargo del fiscal Francisco Pizarro, con la colaboración de la auxiliar Hilda Rojas y la ayudante fiscal Eliana Roca. El 3 de septiembre, el juez de Garantías Federico Rodríguez homologó el acuerdo de juicio abreviado, declarando a Quiroga autor del delito de agresión por el uso de armas.

La condena inicial de cuatro meses se unificó con una sentencia previa por otro delito, quedando finalmente establecida una pena única de siete años de prisión efectiva. Cabe recordar que, antes de este episodio, Quiroga había cometido un robo a mano armada y, posteriormente, fue detenido por el delito de robo agravado con uso de arma de fuego, empleando la misma arma en ambos hechos.