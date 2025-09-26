“La peor parte fue para la familia de Julieta, pero la tragedia fue para los dos”. Esa frase manifestó el otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía entre lágrima en Tribunales. El imputado por homicidio culposo y mala praxis, abrió uno de los pasajes más tensos y esperados del juicio por la muerte de Julieta Viñales, la joven que falleció en 2020 luego de una operación de amígdalas.

En su declaración, el médico buscó dar contexto a su accionar y defendió su trayectoria. Aseguró que cuenta con más de 1.500 cirugías realizadas y describió paso a paso la intervención realizada el 10 de febrero de 2020, cuando Julieta ingresó por un cuadro de amigdalitis crónica grado III.

Babsía detalló que durante la operación controló un sangrado significativo y que luego dio instrucciones estrictas de posoperatorio tanto a la paciente como a su madre. El profesional relató que, días después, cuando Julieta presentó complicaciones acudió a verla, la revisó y decidió derivarla para internación.

Recordó que la noche anterior a la urgencia fatal la visitó en el hospital. “Le di un beso en la frente y le dije: nos vemos mañana, Juli”, expresó. El acusado siguió con su relato hasta que llegó un punto en el que rompió en llanto.

“La peor parte fue para la familia, pero la tragedia fue para los dos”, subrayó. Al mismo tiempo, sugirió que la atención brindada en el Hospital Rawson también podría haber incidido en el desenlace, señalando que no se advirtió a tiempo la hipotensión de la paciente y que la intubación practicada allí pudo haber provocado la lesión que derivó en el sangrado fatal.