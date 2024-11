En una tarde de vigilancia de rutina, las cámaras de seguridad del CISEM, captaron un intento de robo en el departamento de Rawson. Ocurrió el pasado domingo cuando la cámara domo ubicada en la intersección de las calles Paula Albarracín de Sarmiento y República del Líbano, registró a un hombre intentando forzar el portón de un taller mecánico, utilizando una barreta.

El sujeto, identificado posteriormente como Yamil Adriel Rodríguez Martínez, vestía una remera roja y pantalón negro, junto a una gorra gris que facilitó su identificación. A pocos minutos de ser detectado, personal de la Motorizada N.° 02 llegó al lugar y lo detuvo. En la misma zona encontraron una pieza de hierro de 50 cm, usada presuntamente para dañar los candados de la persiana del taller.

Cuando el propietario del local mecánico, ubicado en calle Mendoza al 420 Sur, se presentó en el lugar, confirmó que los candados habían sido dañados, aunque no se había sustraído ningún objeto del interior. Sin embargo, advirtió que la alarma del local no se activó y que no cuenta con cámaras de seguridad propias, lo que dejó la acción a merced de las cámaras de la vía pública.

La fiscal del caso, Virginia Branca, tomó el expediente y, tras evaluar los hechos, se resolvió otorgar a Rodríguez Martínez una suspensión de juicio a prueba por el término de un año. Además, el imputado deberá realizar 120 horas de trabajo comunitario en un plazo de nueve meses, y pagar una reparación simbólica de $20,000 a la víctima. Como medida complementaria, se le prohibió acercarse a menos de 100 metros del taller mecánico y tener cualquier contacto con el damnificado, con la advertencia de evitar actos turbatorios o molestos.