Una presunta estafa con viviendas en un barrio privado de Santa Lucía fue denunciada y esperan que la Justicia pueda obligar a la otra parte a cumplir con lo pactado en el contrato.

Se trata de personas que adquirieron una vivienda en el barrio privado La Pradera, situado en calle Balcarce, en Santa Lucía.

Una de las damnificadas, la locutora Elena Balmaceda, dijo que ‘compré una casa en el año 2022, en el mes de diciembre. Durante todo este tiempo estuve esperando que me la terminaran y me la entregaran como estaba pactado en el contrato, pero hasta el día de hoy no he conseguido que se termine la casa como corresponde’.

‘En el contrato especificaba que iba a tener la escritura en no menos de un año. Ya van a hacer tres años y no tengo la escritura. El contrato especificaba luz y agua, pero no hay luz, ni siquiera la pilastra. Hay gente que compró en el año 2020 y desde entonces tampoco tiene luz. Indudablemente esto no data de ahora’, expresó Balmaceda.

La mujer apuntó contra dos personas como las responsables: ‘Este terreno del barrio La Pradera es de los doctores Rubén Martín y Clavijo. Ellos son los que tienen que darnos la solución, sobre todo el tema de la escritura’.

Balmaceda dice que ‘no quedó otra que hacer una demanda civil para que la Justicia pueda hacer cumplir a la otra parte con ese contrato’.