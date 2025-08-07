A cinco días de la violenta pelea en un partido de Cuarta División entre Marquesado y Peñarol, el arquero del equipo chimbero, Mariano Pellicer, fue denunciado en la Justicia penal por presuntas lesiones. Según confirmaron fuentes judiciales, la denuncia fue radicada por Araceli Castro, madre de uno de los jugadores del conjunto local, en la Comisaría 30°.

La mujer afirmó que Pellicer le dio un golpe de puño en el rostro a su hijo de 16 años durante los incidentes, causándole un corte a la altura de la boca. Como consecuencia, se inició una investigación judicial que quedó en manos de la UFI Genérica.

Las diligencias incluyeron la recolección de pruebas, testimoniales, el análisis de cámaras de seguridad del lugar y una inspección ocular por parte de los investigadores. Además, se convocó a un médico legista para determinar la gravedad de las lesiones sufridas por el adolescente.

La causa avanzará en una etapa preliminar, en la que el fiscal deberá evaluar si corresponde formalizar la acusación por lesiones contra Pellicer. Si bien el foco está puesto en el arquero, las imágenes registradas por testigos muestran a varios jugadores de Marquesado atacando en grupo, por lo que no se descarta que haya nuevas imputaciones.

El episodio volvió a poner en el centro del debate la violencia en el fútbol sanjuanino. Aunque la Liga Sanjuanina de Fútbol aplicó sanciones deportivas, esta es la primera vez en mucho tiempo que un hecho de este tipo llega al fuero penal.

Una de las últimas situaciones similares ocurrió en octubre del año pasado, cuando un integrante del cuerpo técnico de Picón agredió a un jugador de Alianza, dejándolo inconsciente. En ese caso, Fernando Ávalos fue detenido e imputado por lesiones, además de recibir una sanción ejemplar de por vida por parte de la Liga.

Con las pruebas en curso, se espera saber si el arquero tomará medidas legales contra los jugadores que lo agredieron o si la fiscalía actuará de oficio para avanzar sobre los demás implicados.