En la jornada del miércoles, un hombre fue condenado a seis meses de prisión efectiva luego de haber sido detenido mientras circulaba en una motocicleta que había sido robada del interior de una vivienda en el departamento de Rawson. El acusado reconoció ser el autor del hecho y en el juicio abreviado le dieron a conocer su pena.

El condenado fue identificado como Sergio Exequiel Baigorria, quien fue aprehendido alrededor de las 4:50 de la madrugada del 6 de octubre de 2025 por personal de la Subcomisaría Villa Hipódromo. En ese momento, se desplazaba en una motocicleta Guerrero Trip 110 cc, que más tarde se comprobó había sido denunciada como sustraída por un vecino de la zona.

Tras obtener la orden judicial correspondiente, los efectivos policiales procedieron a la detención del sospechoso y al secuestro del rodado, el cual posteriormente fue restituido a su propietario por disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad.

La audiencia de control de detención y formalización se llevó a cabo el miércoles 8 de octubre en Tribunales, donde el fiscal Miguel Ángel Gay y el ayudante fiscal José Luis Salinas Molina alcanzaron un acuerdo de juicio abreviado con la defensa del imputado.

Finalmente, el juez de Garantías Roberto Montilla dictó la condena de seis meses de prisión efectiva contra Baigorria por el delito de encubrimiento por receptación. La pena deberá cumplirse en el Servicio Penitenciario Provincial, dado que el acusado posee antecedentes y es reincidente.