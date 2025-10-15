En un megaoperativo realizado en tres countries de Canning, la Gendarmería Nacional logró desarticular una red criminal dedicada al lavado de dinero proveniente del juego clandestino, con ramificaciones en varias provincias del país. La investigación culminó con 19 detenidos, 20 prófugos, 60 vehículos incautados y el secuestro de más de $120.000.000 en efectivo, además de US$20.000 y 12 kilos de marihuana listos para su comercialización.

Los allanamientos tuvieron lugar en los barrios privados El Rebenque, Terralagos y Santa Juana, en los partidos bonaerenses de Esteban Echeverría y Ezeiza, y fueron ordenados por el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, a pedido del fiscal Santiago Marquevich y el auxiliar fiscal Eduardo Suárez, de la Fiscalía Federal de Hurlingham.

“El objetivo fue desarticular una organización criminal dedicada a canalizar fondos ilícitos obtenidos a través de plataformas de apuestas online no registradas ante los organismos reguladores”, precisaron fuentes judiciales. Según estimaciones de los investigadores, la red habría lavado al menos US$4.000.000 mediante un entramado financiero que combinaba billeteras virtuales, cuentas bancarias y sociedades pantalla.

La pesquisa comenzó en mayo de 2023, a partir de los datos aportados por un informante que reveló la existencia de una estructura ilegal operando bajo el nombre comercial “Celuapuestas”, dedicada a ofrecer juegos de azar online y por redes sociales sin control oficial.

El principal sospechoso fue identificado como Roberto Javier Z., presunto líder de la organización, cuya actividad delictiva se habría iniciado en 2020. De acuerdo con la investigación, los usuarios realizaban pagos y transferencias a través de cuentas de terceros y billeteras digitales, lo que permitía ocultar el rastro del dinero. Luego, una red de “cajeros” se encargaba de fraccionar depósitos en bancos para evitar los controles automáticos.

Los fondos eran reciclados mediante compras de vehículos, inmuebles e inversiones en criptomonedas, además de transferencias entre empresas fantasma. Una firma financiera y varios profesionales, entre ellos un contador y una abogada, fueron señalados por facilitar la creación del entramado societario en al menos 19 casos, con un capital conjunto superior a US$400.000.

En total, se realizaron 59 allanamientos simultáneos, con la participación de 340 efectivos de Gendarmería Nacional pertenecientes al Escuadrón Buenos Aires. En los procedimientos también se secuestraron computadoras, teléfonos celulares, documentación contable, armas de fuego y merchandising vinculado a las empresas bajo investigación.

La causa cuenta con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal general Diego Velasco, y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (Dgradb), dirigida por María del Carmen Chena.

Los 19 detenidos serán indagados en las próximas horas por el secretario penal del Juzgado Federal N°2 de Morón, Ignacio Calvi, mientras que las fuerzas federales mantienen la búsqueda de los 20 prófugos restantes que integraban la red.

“Se trató de una organización altamente estructurada, con roles definidos y un manejo financiero sofisticado”, señalaron fuentes judiciales, que anticiparon nuevas detenciones en los próximos días.