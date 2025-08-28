Un megaoperativo realizado en 11 países permitió desarticular una red de producción, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. En Argentina hubo allanamientos en 13 ciudades y, en San Juan, un hombre de 33 años de Santa Lucía quedó detenido y a disposición de la Justicia.

El procedimiento, que se desarrolló tras varios meses de investigación coordinada entre organismos judiciales de Argentina y Estados Unidos, se llevó a cabo el martes a primera hora en 52 domicilios del país. Los operativos más significativos se realizaron en Capital Federal, con 12 allanamientos, y en la provincia de Buenos Aires, con otros 10.

En total, fueron identificados 13 sospechosos —12 hombres y 1 mujer— de entre 29 y 80 años, además de resguardarse a dos menores convivientes con los imputados. Las conductas investigadas incluyen tenencia, descarga, distribución y eventual producción de material de abuso sexual infantil, así como grooming, delitos contemplados en los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino.

En San Juan, el detenido es un joven de 33 años domiciliado en el distrito La Legua, Santa Lucía, empleado en atención al público. El procedimiento estuvo a cargo de la Policía provincial bajo directivas del fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Federico Pereyra. En el allanamiento realizado a las 6 de la mañana se secuestraron dos teléfonos celulares, una notebook y otros soportes informáticos.

De acuerdo con la información remitida desde Buenos Aires, el sanjuanino mantenía contacto con otros sospechosos de la red. En su poder se detectaron al menos seis archivos con imágenes y videos de abuso y explotación sexual infantil, por lo que podría ser imputado por distribución de pornografía infantil, uno de los delitos más graves en la investigación.