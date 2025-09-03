Un insólito hurto en pleno microcentro de San Juan volvió a poner a Jon Denis Díaz en el centro de la atención judicial. El acusado está señalado por haber sustraído una silla plegable de un bar ubicado frente a la Plaza 25 de Mayo.

Durante las audiencias de esta semana, Díaz mostró un comportamiento agresivo que complicó el desarrollo del proceso. El martes se golpeó la cabeza contra una pared de Durlock y profirió insultos hacia la jueza de Garantías, Celia Maldonado de Álvarez, el fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón, obligando a suspender la sesión y pasarla a un cuarto intermedio.

Al día siguiente, el comportamiento se repitió: el acusado se negó a permanecer en la sala y volvió a insultar a las autoridades. Finalmente, la acusación se le comunicó desde otra sala, donde el fiscal lo responsabilizó formalmente por el robo ocurrido en el bar del microcentro.

Este nuevo episodio demuestra que, además del delito menor que se le imputa, Díaz mantiene una actitud que dificulta el normal desarrollo de las audiencias y lo mantiene bajo la mirada atenta de la Justicia.