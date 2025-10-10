Un importante giro dio la investigación por el incendio que destruyó parte de la flota de colectivos de la empresa “Nacho” en Pocito. El siniestro, ocurrido entre la noche del sábado 6 y la madrugada del domingo 7 de septiembre, había sido atribuido inicialmente a un cortocircuito en uno de los ómnibus. Sin embargo, esa hipótesis fue completamente descartada tras las pericias realizadas por personal de Bomberos que indican que alguien ocasionó todo a propósito.

Los resultados del trabajo técnico confirmaron que el incendio fue intencional, es decir, provocado deliberadamente. Así lo informaron fuentes judiciales, que precisaron que las llamas consumieron siete unidades que eran utilizadas a diario por escuelas de fútbol y trabajadores golondrinas.

Desde la UFI Genérica indicaron a Tiempo de San Juan que ya se entrevistó a numerosas personas vinculadas con la empresa y el entorno del hecho, en busca de algún indicio sobre los motivos o posibles conflictos que pudieran haber derivado en el ataque.

No obstante, hasta el momento ninguna de las declaraciones permitió identificar a un sospechoso concreto ni establecer una línea clara de investigación. De esta manera, el caso continúa rodeado de misterio.