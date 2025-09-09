Una gran polémica se formó en torno al municipio de Zonda recientemente. Esto se debe a que trascendió que de sus 238 empleados, sólo entre 50 y 60 se presentaban regularmente a prestar sus funciones. Esto motivó a que desde el Sindicato Empleados Públicos (SEP) presentaron una denuncia penal, la cual finalmente fue desestimada por la Justicia.

En esta presentación realizada por el sindicato que encabeza José Díaz, se mencionaba que entre los cientos de integrantes de la planta municipal, se encontraban familiares del intendente Juan José Atampiz.

Esta denuncia buscaba que el caso llegara a manos de la Justicia y que posteriormente fuera elevado a juicio. Sin embargo, esto no ocurrirá. Según lo que informó Tiempo de San Juan, las autoridades judiciales consideraron que no se ha cometido ningún delito. Desde el sindicato se trató de establecer las figuras de Defraudación a la administración pública y Adulteración de instrumento público

Estos hechos, de ser como se versa en la presentación realizada por el SEP, representarían faltas en el cumplimiento de funciones que es algo que se debería resolver dentro del propio municipio. Ante estos casos se pueden aplicar sanciones, recupero de haberes, cesantías o hasta incluso pedir la intervención del Tribunal de Cuentas. En pocas palabras, desde la Municipalidad de Zonda tienen autonomía para tomar cartas en el asunto.