Detuvieron a 4 miembros de la banda de los "robaruedas"

Luego de una investigación que se extendió por más de 4 meses, este martes detuvieron en San Juan a miembros de una banda que robaba ruedas de auxilio. Se trata de cuatro delincuentes con múltiples antecedentes, los cuales habrían actuado en más de una decena de hechos.

Fuentes judiciales informaron a Diario 13 que durante la madrugada de este 19 de agosto, se concretaron 7 allanamientos simultáneos. Los mismos se desarrollaron en domicilios situados en Albardón y el departamento Chimbas.

Allí las autoridades lograron detener a Carlos Maximiliano Páez, Pablo Emanuel "El Dibu" Díaz, Solís y Rodríguez. Estos cuatro sujetos están señalados por formar parte de una banda delictiva, la cual específicamente robaba las ruedas de auxilio de los vehículos en la vía pública. Esto habría ocurrido, al menos, entre 10 y 12 veces en los últimos meses.

Además de detener a estos malvivientes, en las viviendas se secuestraron elementos que los comprometen. Por ejemplo, las autoridades encontraron las herramientas que utilizaban para cortar las trabas de seguridad de las ruedas.

Sumado a esto, radiaron cuatro vehículos que son propiedad de personas vinculadas a estos ilícitos. Se trataba de un Fiat Siena blanco de Rodríguez, una Ford EcoSport, un Volkswagen Voyage gris perteneciente a “El Dibu” y otra camioneta celeste de la marca Ford que sería propiedad de Solís.

Si bien dentro de las próximas 72 horas estos cuatro sujetos tendrán su audiencia de formalización, cabe destacar que no serían los únicos integrantes de la banda. Las autoridades han identificado por lo menos a otros dos malvivientes que a día de hoy están prófugos. Se trata de un tal Nelson Vivares y una persona apodada como “El Cuchillo”.