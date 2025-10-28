Valle Grande
Detuvieron a dos tíos en la investigación por la muerte de Emir Barboza
Dos familiares de Emir Barboza fueron detenidos este martes tras una serie de allanamientos realizados en el marco de la investigación por la muerte del pequeño en el barrio Valle Grande.
Este martes en horas de la mañana se conoció la noticia sobre la detención de dos tíos de Emir Barboza, el niño de siete años fallecido producto de un tiro en medio de una pelea en el interior del barrio Valle Grande, en Rawson. Según la información a la que pudo acceder Canal 13 San Juan, son dos tíos mayores de edad, de sexo masculino y femenino.
En desarrollo…