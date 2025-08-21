El Ministerio Público Fiscal, delegación Delitos Especiales informó la detención de un hombre de 34 años, de apellido Gamboa, en el marco de la investigación por el homicidio de Mario Alberto Alday, ocurrido el 18 de agosto en Villa del Carril.

Las autoridades aclararon que, hasta el momento, el detenido no tendría un vínculo previo con la víctima, lo que forma parte de las líneas investigativas que lleva adelante la fiscalía.

Dada la reserva del proceso judicial, el Ministerio adelantó que la próxima actualización oficial se brindará únicamente durante la audiencia de formalización, prevista para llevarse a cabo dentro de las próximas 72 horas.