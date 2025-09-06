Lo que era un secreto a voces en el Servicio Penitenciario Provincial terminó con un arresto que sacude a la fuerza. Este viernes, Alejandro “Tati” Jofré, subayudante del penal de Chimbas, fue detenido en Tribunales por orden del fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco, acusado de haber orquestado una millonaria estafa contra sus propios compañeros de trabajo.

El agente llegó al edificio judicial para consultar por su situación, tras un aluvión de denuncias y escraches en redes sociales. En ese mismo momento fue apresado en la puerta de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, quedando imputado por estafas reiteradas.

De acuerdo con las presentaciones formales, 24 personas denunciaron haber sido víctimas de Jofré, de las cuales 20 son penitenciarios y el resto familiares. Los denunciantes aseguraron que entregaron fuertes sumas de dinero bajo la promesa de inversiones seguras y rápidas, con intereses de entre el 30 y el 50 por ciento.

En algunos casos, el dinero iba destinado supuestamente a proyectos de construcción o a la compra y reventa de harina. Montos de entre 1,5 y 20 millones de pesos fueron entregados por distintos efectivos. Al inicio, Jofré habría cumplido con los pagos, lo que generó confianza y atrajo más inversores. Pero con el correr de los meses, la cadena se rompió y los compromisos dejaron de cumplirse.

La maniobra denunciada encaja con el esquema Ponzi, un mecanismo fraudulento en el que las supuestas ganancias de los primeros inversores se pagan con el dinero que ingresa de los nuevos. Cuando el flujo se corta, el sistema colapsa y los ahorristas pierden todo.

Si bien Jofré fue el único detenido hasta ahora, la investigación alcanza también a su entorno cercano. Su novia, de apellido Zalazar; su padre; su hermana y hasta su expareja quedaron señalados como partícipes en la maniobra y conocerán los cargos en su contra el próximo lunes.

Según fuentes judiciales, se estima que el fraude superaría los 130 millones de pesos y no descartan que en los próximos días surjan más damnificados, dado que varios penitenciarios habrían confiado en él todos sus ahorros.

Fuentes del Servicio Penitenciario indicaron que Jofré había dejado de trabajar en el penal de Chimbas hace meses, alegando problemas psicológicos. Sin embargo, en paralelo se mostraba como un supuesto agente financiero con oficina en el centro de la capital sanjuanina, donde captaba a nuevos “inversores”.